Video: स्मगलर्स को पकड़ने के लिए कांस्टेबल बना सिंघम, 40km कार की छत पर लेटकर दबोचा

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जिन्हें देखकर कुछ सेकेंड के लिए समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है. ऐसा लगता है वीडियो में दिखाया गया दृश्य असली नहीं है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो शुरू होता है सड़क पर दौड़ती एक SUV से, लेकिन कुछ ही देर में इसमें ऐसा नजारा दिखाई देता है कि देखने वाले की नजर उसी पर टिक जाती है.

वायरल वीडियो का मामला पुलिस की कार्रवाई से जुड़ा बताया जा रहा है और इसके पीछे की पूरी कहानी भी बेहद दिलचस्प है. वीडियो को देखकर लोग इसे किसी फिल्मी सीन से कम नहीं बता रहे हैं.

वीडियो में पहले दिखती है तेज रफ्तार SUV

वायरल वीडियो में शुरुआत में सड़क पर एक सफेद रंग की SUV तेजी से जाती हुई नजर आती है. पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, गाड़ी पर एक पुलिसकर्मी दिखाई देता है. यानी मामला सिर्फ सड़क पर दौड़ती किसी SUV का नहीं है. पुलिसकर्मी गाड़ी की छत पर अपनी पकड़ बनाए हुए नजर आते हैं और पीछे से पूरा दृश्य किसी फिल्मी पीछा करने वाले सीन जैसा लगता है. वीडियो देखने वाला भी सोचने लगता है कि आखिर गाड़ी के ऊपर पुलिसकर्मी पहुंचे कैसे और गाड़ी इतनी तेजी से जा क्यों रही है.

Tamil Nadu Police constable clings to an SUV roof for nearly 40 km to stop gutka smugglers. The dramatic chase ends with 100 kg of gutka seized. 💀👏 pic.twitter.com/mmVBYnQ8q1 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 28, 2026

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पुलिसकर्मी ने नहीं छोड़ी SUV

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस की टीम ने संदिग्ध SUV को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वाहन आगे बढ़ता रहा. इसी दौरान पुलिसकर्मी ने SUV की छत पकड़ ली. इसके बाद गाड़ी करीब 40 किलोमीटर तक चलती रही और पुलिसकर्मी भी उसे पकड़कर उसके साथ बने रहे. यही हिस्सा वीडियो को सबसे ज्यादा चर्चा में ला रहा है, क्योंकि चलती गाड़ी की छत पर इस तरह बने रहना अपने आप में काफी खतरनाक था. और पुलिसकर्मी की यह कोशिश भी काबिलियत तारीफ थी.

वीडियो देखकर यूजर्स बोले- ये तो पूरा फिल्मी सीन है

पुलिसकर्मी को तेज रफ्तार SUV की छत पर देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए. किसी ने इसे एक्शन फिल्म का सीन बताया तो किसी ने पुलिसकर्मी के हौसले की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, ये पुलिस वाले हैं या फिल्म के हीरो? वहीं दूसरे ने कहा, 40 KM तक छत नहीं छोड़ी, गजब का जज्बा है. एक और यूजर ने मजेदार अंदाज में लिखा, भाई ये तो किसी फ़िल्मी सीन जैसा लग रहा है. वीडियो देखकर कई लोग पुलिसकर्मी की बहादुरी और ड्यूटी के प्रति उनकी गंभीरता की भी तारीफ कर रहे हैं.

आखिर SUV में क्या था?

पुलिस की कार्रवाई के बाद जब SUV को रोका गया तो उसमें बड़ी मात्रा में गैर कानूनी तंबाकू का उत्पाद मिला. सोशल मीडिया पर हो रहे दावों के मुताबिक, वाहन से करीब 100 किलो से ज्यादा गुटखा बरामद किया गया. इसके बाद मामला सिर्फ एक गाड़ी का पीछा करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे गुटखा तस्करी से जोड़कर जांच शुरू की गई. कार्रवाई में आरोपियों को पकड़े जाने की भी जानकारी सामने आई है.

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