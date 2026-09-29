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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगSwiggy डिलीवरी बॉय से रेस्टोरेंट मालिक बना शख्स, वायरल हुई कहानी

Swiggy डिलीवरी बॉय से रेस्टोरेंट मालिक बना शख्स, वायरल हुई कहानी

यह कहानी है कौशिक खारवी की. लगभग 9 साल पहले कौशिक अपनी जिंदगी के बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे थे. उस वक्त अपना गुजारा चलाने और हालातों से लड़ने के लिए उन्होंने स्विगी में काम किया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Sep 2026 06:51 AM (IST)
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कहते हैं कि अगर इंसान के हौसले बुलंद हों और मेहनत करने का जज्बा सच्चा हो, तो कोई भी मुश्किल मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती. सोशल मीडिया पर इन दिनों बेंगलुरु के एक युवा बिजनेसमैन की कहानी जमकर वायरल हो रही है, जिसने कभी सड़कों पर घूम-घूमकर लोगों के घरों तक खाना पहुंचाया और आज उसी शहर में खुद का एक मशहूर सीफूड रेस्टोरेंट चला रहा है.

9 साल पुरानी यादें और एक डिलीवरी बॉय की झिझक

यह कहानी है कौशिक खारवी की. लगभग 9 साल पहले कौशिक अपनी जिंदगी के बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे थे. उस वक्त अपना गुजारा चलाने और हालातों से लड़ने के लिए उन्होंने स्विगी (Swiggy) में एक पार्ट-टाइम डिलीवरी पार्टनर के तौर पर काम करना शुरू किया. गूगल फोटोज ने जब उन्हें 9 साल पुरानी तस्वीरें और स्विगी का आईडी कार्ड याद दिलाया, तो कौशिक ने अपनी यह संघर्ष भरी कहानी इंस्टाग्राम पर शेयर की. उन्होंने बताया कि उन दिनों वे दोस्तों से छिपकर डिलीवरी करते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं लोग उन्हें सिर्फ 'एक डिलीवरी बॉय' समझकर जज न करने लगें.

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जिस काउंटर पर करते थे इंतजार, आज वहीं के बने मालिक

कौशिक उन दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि वे बेंगलुरु के बड़े-बड़े और मशहूर सीफूड रेस्टोरेंट्स के पिकअप काउंटरों पर घंटों खड़े होकर खाने का ऑर्डर मिलने का इंतजार करते थे. लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि आज वे खुद रेस्टोरेंट काउंटर के उस पार खड़े हैं. कड़ी मेहनत और जुनून के दम पर उन्होंने बेंगलुरु में 'मंगलौर इन बैंगलोर' (Mangalore in Bangalore) नाम से अपना खुद का एक जाना-माना और बेहद लोकप्रिय सीफूड जॉइंट खोल लिया है.

कौशिक ने जताई स्विगी और अपनी टीम का आभार

अपनी इस शानदार यात्रा को साझा करते हुए कौशिक ने लिखा कि यह सब कुछ उनके ग्राहकों, पार्टनर्स और पूरी टीम के समर्थन के बिना संभव नहीं था. उन्होंने अपने बुरे दिनों में काम देने और सहारा बनने के लिए स्विगी का भी दिल से धन्यवाद किया. कौशिक का कहना है कि वे आज जहां भी पहुंचे हैं, यह सिर्फ एक शुरुआत है और अभी उन्हें जिंदगी में बहुत आगे जाना है.

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इंटरनेट पर जमकर मिल रहा प्यार और तारीफें

कौशिक की यह 'रैग्स-टू-रिचेस' यानी शून्य से शिखर तक पहुंचने की कहानी इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई है. सोशल मीडिया यूजर्स उनके इस संघर्ष और कामयाबी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. किसी यूजर ने लिखा कि उनकी असली दौलत उनके अनुभव, संघर्ष और यह जीत है, तो किसी दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि "इंटरनेट पर किसी अनजान इंसान की कामयाबी देखकर खुश होने का एक और खूबसूरत दिन." कौशिक की यह कहानी आज के युवाओं और नए बिजनेसमैन के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन चुकी है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 06:51 AM (IST)
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