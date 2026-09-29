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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'राम और शिव में बांट रहे', BJP नेता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी-रेवंत रेड्डी को सुनाया

'राम और शिव में बांट रहे', BJP नेता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी-रेवंत रेड्डी को सुनाया

BJP नेता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस, राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी पर हिंदुओं को बांटने की राजनीति का आरोप लगाया है. जानें उन्होंने सोमनाथ मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम को लेकर क्या कह है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 29 Sep 2026 10:35 AM (IST)
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तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने प्रभु श्री राम और भगवान शिव को लेकर बयान दिया है, जिस पर सियासी बवाल शुरू हो गया है. इस मु्द्दे पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं को भगवान राम और भगवान शिव की आस्था के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिश सफल नहीं होगी.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार (28 सितंबर 2026) को एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस को दक्षिण भारत में ज्यादा सफलता मिली है, जबकि उत्तर भारत में पार्टी को संघर्ष करना पड़ा है. रेवंत रेड्डी ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि बीजेपी ने भगवान राम को अपने साथ जोड़ लिया है. उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में भगवान राम की पूजा ज्यादा होती है, जबकि दक्षिण भारत में भगवान शिव की आस्था मजबूत है. उन्होंने खुद को द्रविड़ परंपरा से जोड़ते हुए कहा कि वे शिव के भक्त हैं.

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रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी ने भगवान राम को एक राजनीतिक भावना से जोड़ दिया है. उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'हर-हर महादेव' का नारा क्यों नहीं लगाते. उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता सार्वजनिक मंचों से 'जय श्री राम' का नारा लगाते हैं, जबकि 'हर-हर महादेव' को लेकर उनका नजरिया अलग है.

प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस को लेकर क्या कहा?

प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए उसे 'मॉडर्न मुस्लिम लीग' बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीति मुस्लिम वोट बैंक पर केंद्रित है और पार्टी हिंदुओं के बीच भी बंटवारा करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के कहने पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं. हालांकि ये प्रदीप भंडारी के राजनीतिक आरोप हैं और इन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.

सोमनाथ मंदिर को लेकर भी किया दावा

BJP नेता ने कांग्रेस के पुराने रिकॉर्ड का जिक्र करते हुए कहा कि देश यह नहीं भूला है कि पार्टी ने सोमनाथ मंदिर के निर्माण का विरोध किया था. उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को लेकर भी कांग्रेस पर विरोध करने का आरोप लगाया. इसके साथ ही उन्होंने 2018 में 'हर-हर महादेव' का नारा लगाने पर कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं को निलंबित किए जाने का दावा किया.

PM मोदी के नारों का किया जिक्र

प्रदीप भंडारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 'जय श्री राम' और 'हर-हर महादेव' जैसे धार्मिक नारे लगाते हैं. उन्होंने रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि लंकाकांड में लंका जाने से पहले भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा की थी. इसी आधार पर उन्होंने हिंदुओं को राम और शिव की आस्था के नाम पर बांटने की राजनीति के दावे पर सवाल उठाया.

राजनीतिक बयानबाजी के बीच बढ़ा विवाद

प्रदीप भंडारी का यह बयान ऐसे समय आया है जब तेलंगाना की राजनीति में धर्म और हिंदू आस्था से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है. BJP और कांग्रेस के नेता अलग-अलग मुद्दों पर एक-दूसरे पर वोट बैंक की राजनीति करने के आरोप लगाते रहे हैं.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 29 Sep 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi BJP Pradeep Bhandari
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