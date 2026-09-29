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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमिशन-27 के लिए अखिलेश का 27 हजार वाला प्लान, जानें क्या है रणनीति?

मिशन-27 के लिए अखिलेश का 27 हजार वाला प्लान, जानें क्या है रणनीति?

समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को 27 हजार वोट हर विधानसभा सीट पर बढ़ाने के निर्देश दिए है. जिसके बाद से कार्यकर्ता उन मतदाताओं पर काम कर रहे है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 29 Sep 2026 11:22 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर अपने सभी कार्यताओं को विधानसभा में 27 हजार वोट बढ़ाने पर काम करने के निर्देश दिए है. पार्टी ने यह फॉर्मूला 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटों के मार्जन पर तैयार किया है. सपा कई ऐसी सीटें हार गई थी जहां जीत का मार्जन बेहद कम या करीबी थी. अब इस चुनाव में मार्जन के अंतर को ध्यान में रखते हुए कार्यकताओं को अपने क्षेत्र में काम करने के निर्देश मिले है.

समाजवादी पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव में 141 सीटें ऐसी थीं, जहां हार का अंतर 27 हजार वोट से कम था. इनमें 8 सीटों पर अंतर एक हजार से भी कम, 18 सीटों पर 1 से 5 हजार, 35 सीटों पर 5 से 10 हजार और 61 सीटों पर 10 से 20 हजार वोट के बीच था. वहीं 45 सीटों पर हार का अंतर 20 से 27 हजार वोट के बीच रहा था. सपा अब इन सीटों को जीतने के लिए 27 हजार वोट बढ़ाने का के अभियान पर काम कर रही है. 

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समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को 27 हजार वोट हर विधानसभा सीट पर बढ़ाने के निर्देश दिए है. जिसके बाद से कार्यकर्ता उन मतदाताओं पर काम कर रहे है जिन्हों पिछले चुनाव में मतदान ही नहीं किया था. ऐसे करीब 5 करोड़ मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने पर काम किया जा रहा है. इसके लिए सपा कार्यकर्ता बीजेपी की तर्ज पर बूथ स्तर पर काम कर रहे है.

हर बूथ कर नए सदस्य जोड़ने का टारगेट 

पार्टी ने 27 हजार वोट बढ़ाने का निर्देश देने के साथ ही कार्यकताओं को कैसे इस पर काम करना है इसके बारे में भी बताया है. पार्टी की तरफ से बूथ स्तर तक का प्लान तैयार किया गया है. कार्यकर्ताओं से हर बूथ पर कम से कम 300 नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. पार्टी का मानना है कि सदस्यता अभियान के जरिए अगर बड़ी संख्या में नए समर्थक जुड़े तो 2027 में कई सीटों पर चुनावी समीकरण बदल सकते हैं.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 29 Sep 2026 11:22 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Samajwadi Party UP News
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