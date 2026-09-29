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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगशख्स ने मौत को किया लिपकिस, दिल दहला देगा यह खतरनाक वीडियो

शख्स ने मौत को किया लिपकिस, दिल दहला देगा यह खतरनाक वीडियो

खेल खेलते हुए शख्स अपने घुटनों के बैठता है और खूंखार और जानलेवा किंग कोबरा को मुंह पर किस करने की कोशिश करने लगता है. वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Sep 2026 11:28 AM (IST)
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आपने लोगों को मौत को गले लगाते देखा होगा, लेकिन क्या कभी मौत को लिपकिस करते देखा?  सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स साक्षात यमराज यानी किंग कोबरा को किस करता दिखाई दे रहा है. हैरानी की बात यह है कि शख्स किंग कोबरा को उसके मुंह पर किस कर रहा है जिसे देखकर हर किसी के होश फाख्ता हो गए हैं.

किंग कोबरा दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है. ऐसे में शख्स का इस तरह से किंग कोबरा को किस करना सीधे सीधे मौत को दावत देना है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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शख्स ने किंग कोबरा को किया लिपकिस

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स कई लोगों के सामने किंग कोबरा के साथ खेलता दिखाई दे रहा है. खेल खेलते हुए वह अपने घुटनों के बैठता है और खूंखार और जानलेवा किंग कोबरा को मुंह पर किस करने की कोशिश करने लगता है. जैसे ही शख्स किंग कोबरा को किस करने लगता है कोबरा अपना मुंह घुमा लेता है, बावजूद इसके शख्स डरता नहीं है और अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए यह हरकत जारी रखता है.

 
 
 
 
 
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जानलेवा सांप है किंग कोबरा, काट ले तो काम तमाम

आखिर में शख्स किंग कोबरा को एक नहीं कई बार किस करता है लेकिन शायद किंग कोबरा आज काटने के मूड में नहीं था इसलिए उसने शख्स पर हमला नहीं किया. आपको बता दें कि अगर किंग कोबरा किसी को काट ले खासकर चेहरे या सिर के पास तो उसकी मौत के पूरे पूरे चांस होते हैं. कई मामलों में तो इलाज मिलने के बाद भी लोगों की मौत हो जाती है. किंग कोबरा का एक बूंद जहर कई व्यस्क आदमियों को मारने के लिए काफी होता है.

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यूजर्स बोले, एक किस और लाइफ मिस

वीडियो को rimbapetualang_real नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...एक किस लाइफ मिस. एक और यूजर ने लिखा...अगर काट लिया तो सब्जी पूड़ी बंट जाएगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अरे भाई क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 11:28 AM (IST)
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