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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादीपांशु शौकीन को टिकट क्यों नहीं? कन्हैया कुमार से राहुल गांधी ने पूछे तीखे सवाल

दीपांशु शौकीन को टिकट क्यों नहीं? कन्हैया कुमार से राहुल गांधी ने पूछे तीखे सवाल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने DUSU में एनएसयूआई को मिली हार को लेकर विनोद जाखड़ और कन्हैया कुमार से नाराजगी जताई और पूछा कि दीपांशु शौकीन को टिकट क्यों नहीं दिया गया. 

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 29 Sep 2026 11:35 AM (IST)
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दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव (DUSU) में कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI की हार का मामला नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दर तक पहुंच चुका है. सोमवार को उन्होंने NSUI के अध्यक्ष विनोद जाखड़ और प्रभारी कन्हैया कुमार को दिल्ली में 10 जनपद पर तलब किया. इस दौरान उन्होंने दोनों नेताओं से हार के कारणों पर चर्चा की.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) की हार को लेकर विनोद जाखड़ और कन्हैया कुमार से नाराज दिखे. राहुल गांधी ने NSUI छोड़ने वाले निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन को लेकर जाखड़ और कन्हैया कुमार से तीखे सवाल पूछे.

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राहुल ने पूछा- टिकट क्यों नहीं दिए?

राहुल ने पूछा कि दीपांशु शौकीन को शामिल क्यों नहीं किया गया और टिकट क्यों नहीं दिया गया. इसपर दोनों ने बताया कि शौकीन की शर्तें वाजिब नहीं थीं. हालांकि, सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से इस मामले को संभाला गया, उससे राहुल गांधी नाराज दिखे.

दिल्ली में नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में हुए Gen Z आंदोलन के ठीक बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को फायदे की उम्मीद थी, लेकिन एक भी सीट जीतने में नाकामयाब रही. RSS से जुड़े छात्र संगठन ABVP ने तीन सीटों अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर जीत दर्ज की. वहीं शौकीन उपाध्यक्ष चुने गए. 

किसे कितने वोट?

अध्यक्ष पद के चुनाव में 24,576 वोट हासिल करने वाले यश डबास ने एनएसयूआई के विजय शंकर मीणा को 2,053 मतों के अंतर से हराया. दीपांशु शौकीन ने 30,615 वोट हासिल किए. सचिव पद के लिये चुनाव में एबीवीपी उम्मीदवार रिया छाबड़ी ने 21,650 वोट हासिल किए. एनएसयूआई  की उम्मीदवार नम्रता चौधरी को 14,869 वोट मिले. संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी के उम्मीदवार लक्ष्य राज सिंह ने 16,615 वोट हासिल किए. उनके मुकाबले समाजवादी छात्र सभा के उम्मीदवार विशेष यादव को 15,778 वोट मिले.  पिछले साल एबीवीपी ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पदों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एनएसयूआई ने उपाध्यक्ष पद हासिल किया था.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 29 Sep 2026 11:35 AM (IST)
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