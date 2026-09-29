निशिकांत दुबे ने सुभाष गर्ग पर किया मानहानी का केस, कहा- अब कोर्ट करेगा फैसला

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग के खिलाफ 2 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दायर किया है. उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में और पटियाला हाउस कोर्ट में गर्ग के खिलाफ आपराधिक मानहानि का सोमवार (28 सितंबर) को मुकदमा दायर कराया है. इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी है. दोनों के बीच जीडीपी के आंकड़े को लेकर विवाद शुरू हुआ था और अब इसने कानून रूप ले लिया है.

दुबे ने अपने एक्स पर लिखा,'आज पटियाला कोर्ट दिल्ली और दिल्ली हाईकोर्ट में 2 करोड़ के आपराधिक मानहानि का केस पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग पर कर दिया . अब फैसला कोर्ट ही करेगा, पिछले 18 साल के मेरे संसदीय कार्यकाल का मूल्यांकन भी यह केस करेगा.'

आज पटियाला कोर्ट दिल्ली और दिल्ली हाईकोर्ट में 2 करोड़ के आपराधिक मानहानि का केस पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग पर कर दिया ।अब फ़ैसला कोर्ट ही करेगा, पिछले 18 साल के मेरे संसदीय कार्यकाल का मूल्यांकन भी यह केस करेगा । — Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) September 28, 2026

मामला क्या है?

आरोप है कि एक पॉडकास्ट के दौरान पूर्व फाइनेंस सेक्रेट्री सुभाष चंद्र गर्ग ने सांसद निशिकांत दुबे को ब्लैकमेल करने वाला आदमी कहा था. इसके साथ ही गर्ग ने निशिकांत दुबे पर यह भी आरोप लगाया था कि वो साल 2018 में उनके पास आये थे और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) के चेयरमैन पर दबाव डालने की सिफारिश की थी. बीजेपी सांसद ने गर्ग के दावों को झूठा, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक बताया था.

मुकदमा दायर करने से पहले बीजेपी सांसद ने पॉडकास्ट में दिए गए बयानों के लिए गर्ग से बिना शर्त माफी मांगने और उसे हटाने के लिए कानूनी नोटिस दिया था. इसमें उन्होंने विवादित पॉडकास्ट को हटाने के लिए 7 दिनों का समय दिया था, लेकिन समय बीत जाने के बाद उन्होंने अधिवक्ता अमित अवस्थी के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट में और पटियााला हाई कोर्ट में केस दर्ज कराया है.

जीडीपी आंकडों से विवाद हुआ पर्सनल

सबसे पहले दोनों के बीच विवाद गर्ग द्वरा सरकार के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आंकड़ों को लेकर शुरू हुआ था. 2 सितंबर को क्वींट में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसमें गर्ग ने 2026-27 की पहली तिमाही के 7.8 प्रतिशत की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट पर सवाल उठाए थे. उन्होंने दावा किया था कि मौजूदा कीमतों और वैकल्पिक गणना को देखें तो विकास दर 2.6 प्रतिशत के आसपास है और रियल जीडीपी ग्रोथ रेट को 'शून्य' के करीब बताया था.

दुबे ने इन तर्कों को खारिज किया था और कहा पर्सनल अटैक करते हुए कहा था कि रिटायर हो चुके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS) अधिकारी की नाराजगी साफ दिखाई दे रही है क्योंकि उन्हें 2019 में देश के वित्त मंत्रालय से हटा दिया गया था. उन्होंने ये तक कहा कि अधिकारी को उनकी 'अज्ञानता' के कारण ही हटाया गया था.

इसके बाद से ही दोनों के बीच जीडीपी का विवाद व्यक्तिगत आरोपों में बदल गया. इसके बाद ही एक पॉडकास्ट में गर्ग ने दुबे पर आरोप लगाया था कि 2018 में वो उनके दफ्तर आये थे और वहां आकर एलआईसी (LIC) अध्यक्ष पर दबाव बनाने के साथ साथ ब्लैकमेल किया था. इन आरोपों को भी दुबे ने खारिज कर दिया था और कानून नोटिस भेजने की बात कही थी.

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