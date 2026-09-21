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डॉली चाय वाला ने खरीदी नई कार, वीडियो में दिखाई दिया स्टाइलिश लुक

दअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें डॉली चायवाला शहर की सड़क पर ऑटो रिक्शा से ट्रैवल करते दिखाई दे रहे हैं. यह नजारा देखकर पहले तो हर कोई हैरान रह जाता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 21 Sep 2026 03:18 PM (IST)
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नागपुर में चाय की एक छोटी सी टपनी लगाने वाले डॉली को कौन नहीं जानता. आज डॉली खुद एक ब्रांड बन चुके हैं और सोशल मीडिया पर काफी फेमस भी हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें डॉली ने अपनी नई कार की डिलीवरी दिखाई है. इतना नाम कमाने के बाद भी डॉली जिस तरह से कार लेने शोरूम पहुंचते हैं उसे देखकर हर कोई उनकी सादगी और स्टाइल की तारीफ कर रहा है. वीडियो देखकर अब डॉली के फैंस भी कमेंट बॉक्स में अपने रिएक्शन दे रहे हैं.

डॉली चाय वाला ने खरीदी नई कार

दअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें डॉली चायवाला शहर की सड़क पर ऑटो रिक्शा से ट्रैवल करते दिखाई दे रहे हैं. यह नजारा देखकर पहले तो हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर डॉली को रिक्शा की सवारी करने की क्या जरूरत आन पड़ी. लेकिन अगले ही पल यह ऑटो रिक्शा एक चमचमाते कार शोरूम के बाहर आकर रुकता है जिसके बाद सभी को तस्वीर साफ हो जाती है कि डॉली आखिर ऑटो की सवारी क्यों कर रहे थे. जी हां, डॉली चायवाला अपनी नई नवेली कार की डिलीवर लेने पहुंचे थे और यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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ऑटो रिक्शा से पहुंचे शोरूम

वीडियो में दिख रहा है कि डॉली चाय वाला ऑटो रिक्शा से शोरूम पहुंचते हैं और जरूरी कागजों पर साइन करने के बाद वो अपनी कार की डिलीवरी लेते हैं. इस दौरान उनकी कार लाल कपड़े से ढकी हुई है जिस पर से पर्दा हटते ही एक चमचमाती कार सभी के सामने आती है और डॉली उसे प्यार से निहारने लगते हैं. वीडियो को लेकर अब लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, यह सादगी है या डॉली का स्टाइल

वीडियो को dolly_ki_tapri_nagpur नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगो ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या बात है डॉली भाई, जीते रहो. एक और यूजर ने लिखा...डॉली भाई ने नई कार ले ली उन्हें मुबारकबाद. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...डॉली भाई कार लेने ऑटो रिक्शा से आए हैं, इसे सादगी कहें या उनका स्टाइल.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 21 Sep 2026 03:18 PM (IST)
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