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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: गुरुद्वारे में नारेबाजी पर भड़के कपिल मिश्रा, कहा- केजरीवाल माफी मांगें

दिल्ली: गुरुद्वारे में नारेबाजी पर भड़के कपिल मिश्रा, कहा- केजरीवाल माफी मांगें

बंगला साहिब गुरुद्वारे में प्रदर्शनकारियों के घुसने और नारेबाजी पर कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला. उन्होंने केजरीवाल से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 11 Oct 2026 07:04 AM (IST)
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दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारे में प्रदर्शनकारियों के घुसने को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है. दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने इस मामले में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि गुरुद्वारे के पवित्र परिसर में राजनीतिक नारे लगाए गए और असम्मानजनक व्यवहार किया गया. कपिल मिश्रा ने कहा कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी.

कपिल मिश्रा ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने लिखा, "आज केजरीवाल के लोगों ने जिस तरह एक पवित्र गुरुद्वारे के अंदर राजनैतिक नारें लगाएं और पवित्र परिसर में असम्मानजनक व्यवहार किया वो माफी करने योग्य नहीं है."

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उन्होंने आगे लिखा, "केजरीवाल के लोगों द्वारा गुरु घर की मर्यादा और संगत की आस्था को कम करने की साजिश की गई. इसके लिए केजरीवाल को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी."

कपिल मिश्रा ने अपने बयान में गुरुद्वारे की मर्यादा और सिख संगत की आस्था का मुद्दा उठाया. उन्होंने इस पूरे मामले के लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की है.

बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को ठहराया जिम्मेदार

बंगला साहिब गुरुद्वारे में प्रदर्शनकारियों के पहुंचने के बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है. भाजपा का कहना है कि इस घटना से गुरु घर की मर्यादा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है. इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है.

इस पूरे मामले को लेकर गुरुद्वारा कमेटी ने भी चेतावनी दी है. धार्मिक स्थल के परिसर में प्रदर्शन और राजनीतिक नारेबाजी को लेकर विवाद गहरा गया है. एक तरफ भाजपा इस घटना के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बता रही है, वहीं दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी जारी है.

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बंगला साहिब गुरुद्वारे से जुड़ा यह मामला अब राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है. कपिल मिश्रा की सार्वजनिक माफी की मांग के बाद इस मुद्दे पर आगे भी सियासी घमासान देखने को मिल सकता है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 Oct 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
Jantar Mantar DELHI NEWS CJP Protest
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