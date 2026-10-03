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शावर्मा का सीक्रेट टेस्ट?' दुकान पर मीट चाटते दिखा कुत्ता, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक फूड स्टॉल पर कोई दुकानदार मौजूद नहीं है. स्टॉल पर लगे स्टैंड में मीट लटक रहा है, जिसे शावर्मा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 03 Oct 2026 02:35 PM (IST)
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अगर आप भी वीकेंड पर या दोस्तों के साथ बाहर जाकर मजे से शावर्मा या स्ट्रीट फूड खाने के शौकीन हैं, तो यह खबर खास आपके लिए ही है. इंटरनेट पर इन दिनों एक ऐसा चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद शावर्मा लवर्स के होश उड़ जाएंगे. वीडियो में एक स्ट्रीट फूड स्टॉल पर लगे शावर्मा स्टैंड से एक कुत्ता बड़े ही मजे में मीट चखता हुआ साफ नजर आ रहा है. सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह सब खुलेआम हो रहा है और वहां किसी को इसकी भनक तक नहीं है. इस वीडियो ने लोगों को जहां हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया है, वहीं बाहर का खाना खाने वालों के लिए स्वच्छता और सतर्कता को लेकर एक बड़ी चेतावनी भी जारी कर दी है.

शावर्मा रोल का सीक्रेट इंग्रेडिएंट? जब स्टॉल पर पहुंचा बिन बुलाया मेहमान

सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक फूड स्टॉल पर कोई दुकानदार मौजूद नहीं है. स्टॉल पर लगे स्टैंड में मीट लटक रहा है, जिसे शावर्मा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तभी अचानक से वहां एक कुत्ता पहुंचता है और बिना किसी डर के खड़े-खड़े सीधे मीट ग्रिल पर मुंह मारना शुरू कर देता है. कुत्ता इतनी शांति और इत्मीनान से मीट चाट रहा है मानो यह स्टॉल उसी का हो और वह फूड टेस्टिंग करने आया हो. सबसे मजे की बात यह है कि आस-पास से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन दुकानदार नदारद है और किसी का ध्यान इस बिन बुलाए मेहमान पर नहीं जा रहा है.

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'कुत्ता भी बना फूडी', वीडियो देख छूटी नेटिजन्स की हंसी

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया, नेटिजन्स ने कमेंट सेक्शन में मजेदार बयानों की झड़ी लगा दी. वायरल एंगल के साथ लोग इस पर जमकर चटकारे ले रहे हैं. किसी यूजर ने लिखा कि 'भाई यह तो डॉगी का पर्सनल बुफे सिस्टम चल रहा है', तो दूसरे ने चुटकी लेते हुए कहा कि 'अब समझ आया कि इस दुकान के शावर्मा में इतना अलग स्वाद क्यों आता था.' कुछ लोगों ने मजाक में यह भी लिख दिया कि कुत्ता असल में फूड ब्लॉगर है और क्वालिटी चेक करने आया था. लोग इस क्लिप को एक-दूसरे को टैग करके खूब शेयर कर रहे हैं. हालांकि वीडियो भारत के बाहर का बताया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: कचरा छोटा, सीख बड़ी... दादर स्टेशन पर यात्रियों ने बैग में रखा कूड़ा

मजाक से इतर सेहत का सवाल, बाहर खाते वक्त रखें ये खास ध्यान

भले ही यह वीडियो देखने में काफी मजेदार और फनी लग रहा हो, लेकिन यह स्ट्रीट फूड की सफाई और हाइजीन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है. अगर ऐसा दूषित मीट ग्राहकों को परोस दिया जाए, तो यह कई तरह की गंभीर बीमारियों और इंफेक्शन का कारण बन सकता है. इसलिए यह वायरल वीडियो सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है, बल्कि बाहर खाना खाने वालों के लिए एक बड़ा सबक भी है. अगली बार जब भी आप रोडसाइड स्टॉल या शावर्मा कॉर्नर पर जाएं, तो यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि खाना पूरी तरह से ढका हुआ है और वहां साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है या नहीं.

यह भी पढ़ें: बारिश होते ही बेंगलुरू में 1200 के पार पहुंचा ऑटो किराया, इंटरनेट पर मचा बवाल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 03 Oct 2026 02:35 PM (IST)
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