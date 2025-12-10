कक्षा यानी क्लासरूम को ज्ञान का मंदिर कहा जाता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो ऐसा है, जिसे देखकर यही लगेगा कि ये कोई क्लास नहीं, एक्शन फिल्म का सेट है. जी हां, वायरल वीडियो में कॉलेज के कुछ छात्र मस्ती में मगन हैं, क्लास में शोरगुल और ठहाके चल रहे हैं. वहीं टीचर बोर्ड पर कुछ लिखते हुए पढ़ा रहा है, शायद उसे अंदाजा भी नहीं कि पीछे उसके ही छात्र क्लास को अखाड़ा बनाए बैठे हैं. लेकिन फिर जैसे ही टीचर की नजर उन छात्रों पर पड़ती है, पल भर में पूरा दृश्य बदल जाता है. वो टीचर नहीं, मानो रजनीकांत बन जाता है. गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और फिर जो होता है, वो किसी कोरियोग्राफ की हुई एक्शन सीन जैसा लगता है. कक्षा पढ़ाई से ज्यादा उड़ती लातों और गिरती बेंचों का अखाड़ा बन जाती है.

मस्ती कर रहे स्टूडेंट्स को टीचर ने हवा में उछाल उछालकर मारा

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक कॉलेज की क्लास चल रही है. बोर्ड के सामने टीचर खड़ा है और कुछ लिखते हुए बच्चों को समझा रहा है. क्लास में ज्यादातर छात्र चुपचाप बैठे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स पीछे की बेंचों पर मस्ती में लगे हैं. कोई हंस रहा है, कोई एक-दूसरे को धक्का मार रहा है, तो कोई फोन निकालकर रील बना रहा है. शुरुआत में टीचर ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही वो पलटता है और उसकी नजर छात्रों पर जाती है, उसका पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. वो बगैर कुछ कहे, सीधा दौड़कर छात्रों के पास पहुंचता है और फिल्मी अंदाज में एक-एक कर उन्हें उठाकर बाहर फेंकने लगता है.

कॉलर पकड़ा, घसीटा फिर मारी लातें

एक छात्र को वो हवा में उठा कर बेंच पर पटक देता है, दूसरे को ऐसी लात मारता है कि वो सीधे जाकर दीवार से टकरा जाता है. किसी को कॉलर से पकड़कर खींचता है, किसी को बेंच से उठाकर नीचे गिरा देता है. क्लास में बैठे बाकी छात्र सहम जाते हैं और हक्का-बक्का होकर सब देखने लगते हैं.

यूजर्स ले रहे मजे

वीडियो को mokkaengineersir नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये तो रजनीकान्त है, इसे टीचर थोड़ी कहते हैं. एक और यूजर ने लिखा...आखिरी बैंच पर बैठे लोगों के साथ ऐसा ही होता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये तो स्क्रिप्टेड लग रहा है. साफ साफ दिखाई दे रहा है.

