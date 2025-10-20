इसके बगैर अधूरी है दिवाली! फिर से वायरल हो रहा हॉस्टल का रॉकेट वॉर- वीडियो देख सहम जाएंगे आप

दिवाली आते ही सोशल मीडिया पर एक पुराना लेकिन बेहद मजेदार वीडियो फिर से ट्रेंड करने लगा है. इस वीडियो को देखकर किसी को हंसी आ रही है तो किसी को अपने कॉलेज के हॉस्टल के दिन याद आ रहे हैं. दरअसल हर साल दिवाली के मौके पर यह वीडियो चर्चा में आ जाता है. इसमें कुछ स्टूडेंट्स हॉस्टल में दिवाली को इतने अनोखे अंदाज में सेलिब्रेट करते दिखते हैं कि मानो युद्ध का मैदान तैयार हो गया हो. वीडियो पुराना जरूर है, लेकिन हर साल दिवाली पर यह नए जोश के साथ वायरल हो जाता है.

हेलमेट पहना फिर हॉस्टल पर छोड़ दिया दिवाली बम

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हॉस्टल के कुछ लड़के दिवाली की रात मस्ती के मूड में हैं. उनमें से एक लड़का हेलमेट पहनकर हाथ में एक ऐसा पटाखा लेता है जिसे बारातों में खूब चलाया जाता है. “50 शॉट वाला रॉकेट”. आमतौर पर ये पटाखा आसमान की ओर छोड़ा जाता है, लेकिन इन हॉस्टलर्स ने इसे एक अलग ही लेवल पर ले लिया. वीडियो में दिखता है कि हेलमेट वाला लड़का उस पटाखे का मुंह सामने वाली हॉस्टल बिल्डिंग की ओर कर देता है और फिर धम! लगातार 50 रॉकेट उस बिल्डिंग की ओर ऐसे निकलते हैं जैसे किसी बॉर्डर पर फायरिंग हो रही हो.

Diwali is Incomplete without this Famous Hostel Crackers-Kalesh:

pic.twitter.com/bKTCE4dJYH — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 20, 2025

पूरी बिल्डिंग रोशनी और धुएं नहाई

वीडियो में बाकी लड़के हंसते हुए पीछे हटते दिख रहे हैं. कुछ “भागो भागो” चिल्ला रहे हैं तो कुछ कैमरा पकड़े हुए इस नजारे को रिकॉर्ड कर रहे हैं. जैसे ही पटाखे एक के बाद एक फटते हैं, पूरी बिल्डिंग रोशनी और धुएं से भर जाती है. वीडियो में दिखाई देने वाली स्पीड और साउंड देखकर किसी को भी लगेगा कि यह कोई हॉस्टल नहीं बल्कि “दीवाली वॉर जोन” है.

यूजर्स बोले, हेलमेट वाला असली योद्धा

सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कोई कह रहा है “यह असली हॉस्टल लाइफ है”, तो कोई लिख रहा है “ये दिवाली नहीं, हॉस्टल की बारूद रात है.” कई यूजर्स ने मजाक में लिखा कि “हेलमेट वाला बंदा असली योद्धा है, उसे सलाम!” वहीं कुछ लोगों ने चेतावनी भी दी कि ऐसे स्टंट बेहद खतरनाक हो सकते हैं और इससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है. वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

