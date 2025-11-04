सोशल मीडिया पर देसी इनोवेशन का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और हंसते-हंसते लोटपोट भी. वीडियो में एक युवक ने अपनी साधारण सी मोटरसाइकिल को इस तरह मॉडिफाई कर दिया है कि उसे देखकर लगेगा मानो वह किसी कार का गियर सिस्टम चला रहा हो. जी हां, इस युवक ने अपनी बाइक के गियर को लोहे के तार से बांधकर कार जैसे लीवर सिस्टम में बदल दिया है.

बाइक में लगाया कार वाले गियर का जुगाड़

वीडियो में देखा जा सकता है कि नीले रंग का कुर्ता-पायजामा पहने युवक अपनी लाल रंग की बाइक पर बैठा है. बाइक के एक तरफ एक लंबा लोहा या तार लगाया गया है, जिसे उसने गियर से जोड़ दिया है. अब वह इस तार को खींचकर गियर बदलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कार में लीवर खींचा जाता है. लोगों को यह जुगाड़ इतना मजेदार लगा कि सोशल मीडिया पर इसे देखकर हर कोई कहने लगा “भाई तू तो देसी इंजीनियरिंग में पीएचडी कर गया!” वीडियो पाकिस्तान का बताया जा रहा है.

खतरनाक साबित हो सकता है ऐसे जुगाड़

हालांकि, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स सड़क पर चलाने के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं. बाइक की हैंडलिंग और गियर सिस्टम दोनों ही ऐसे जुगाड़ से प्रभावित होते हैं. फिर भी इंटरनेट पर यह वीडियो अब मनोरंजन का सबसे बड़ा जरिया बन गया है. अब लोग इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल

यूजर्स ने ले लिए मजे

इस वीडियो को देखकर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. किसी ने लिखा..“जब बाइक को कार बनाने का सपना बहुत सस्ता हो जाए.” वहीं एक यूजर ने मजाक में कहा... “देश में जॉब नहीं, पर आइडिया की कमी कभी नहीं.” एक अन्य ने लिखा “ये देसी टेस्ला का पहला मॉडल है, सिर्फ पंजाब में चलता है.” वीडियो को @RealTofanOjha नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: Video: ऐसे ही खींच ले जाती है मौत! एक सेंकड के अंतर से बची शख्स की जान, वीडियो देख दातों तले दबा लेंगे उंगली