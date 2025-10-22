Vibe है भाई Vibe! पंजाबी भाभी ने देसी अंदाज में गबरू गाने पर किया डांस- धमाल मचा रहा वीडियो

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने इंटरनेट पर देसी टैलेंट की ताकत फिर से साबित कर दी है. वीडियो में पंजाबी महिलाओं का एक ग्रुप गली में खड़े होकर मशहूर गाना “हाय नी हाय नखरा तेरा नी” देसी अंदाज में गाते नजर आ रहा है. उनके हाथों में कोई महंगे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं, बल्कि घर के बर्तन हैं. तसले, ढक्कन और कटोरियां. जिन्हें वो म्यूजिकल बीट्स की तरह इस्तेमाल कर रही हैं. सबसे मजेदार बात यह है कि उनकी ताल, सुर और एनर्जी किसी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस से कम नहीं लग रही.

देसी अंदाज में महिलाओं ने रिक्रिएट किया मशहूर पंजाबी सॉन्ग!

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ महिलाएं ताल में गाना गा रही हैं, वहीं एक पीले सूट वाली पंजाबी भाभी उसी गाने पर दिल खोलकर डांस करती नजर आ रही हैं. उनका देसी एक्सप्रेशन, प्यारी मुस्कान और आत्मविश्वास ने सबका दिल जीत लिया है. देखने वाले कह रहे हैं कि उनका डांस किसी फिल्मी सीन से कम नहीं. सोशल मीडिया यूजर्स तो यहां तक कह रहे हैं कि “इन आंटियों का वर्जन ऑरिजिनल गाने से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है.”

डांस ने जीता सभी का दिल

वीडियो में दिख रही महिलाओं की सादगी और आत्मविश्वास ने लोगों को गहराई से छुआ है. वो ना किसी स्टेज पर हैं, ना किसी प्रतियोगिता में, बल्कि अपनी गली में खड़े होकर मस्ती में गा और नाच रही हैं. यही असली खूबसूरती है जो दर्शकों को बार-बार इस वीडियो की तरफ खींच रही है. आंटी का डांस इतना अनोखा है कि हर कोई बस इसे बार बार क्लिक करके देखे जा रहा है.

यूजर्स ने जमकर की तारीफ

वीडियो को awsazm नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या वाइब आ रही है, आंटी का डांस देखकर मजा आ गया. एक और यूजर ने लिखा...आंटी ने तो मशप सॉन्ग बना डाला. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...देसी टैलेंट है, किसी को कहीं भी और कभी भी मात दे सकता है.

