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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं साउथ के इस एक्टर के लिए धड़कता था कियारा का दिल! एक्ट्रेस ने खुद किया था खुलासा

सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं साउथ के इस एक्टर के लिए धड़कता था कियारा का दिल! एक्ट्रेस ने खुद किया था खुलासा

Kiara Advani: कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा संग शादी की है. लेकिन क्या आप जानते हैं एक्ट्रेस साउथ के एक एक्टर को काफी पसंद करती हैं और उनके दिल में उस हीरो के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 31 Mar 2026 01:35 PM (IST)
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 कियारा आडवाणी पिछले साल बेटी की मां बनी थीं और अब एक्ट्रेस बड़े पर्दे पर कमबैक की तैयारी कर रही हैं. वे यश स्टारर टॉक्सिक में दमदार किरदार में नजर आएंगीं. इन सबके बीच क्या आप जानते हैं कि कियारा आडवाणी के दिल में सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए नहीं बल्कि साउथ के एक एक्टर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था. इसका खुलासा खुद एक्ट्रेस ने ही किया एक बार किया था. 

साउथ के एक एक्टर के लिए है कियारा के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर
दरअसल राणा दग्गुबाती के साथ बातचीत के दौरान  कियारा आडवाणी ने खुलासा किया था कि उनके दिल में विजय देवरकोंडा के लिए एक खास जगह है. उन्होंने खुद को उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी बताया और कहा कि वह उन्हें सच में पसंद करती हैं. कियारा का ये खुलासा अब खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

बता दे कि कियारा ने सिद्धार्थ मल्होत्रा संग 2023 में शादी की थी. इस जोड़ी की एक प्यारी सी बेटी है

टॉक्सिक में कियारा को क्यों किया गया कास्ट?
कियारा की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक की बात करें तो इसे गीतू मोहनदार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म  में कियारा को नादिया के रोल के लिए कास्ट किया गया है. गीतू मोहनदार ने कियारा के रोल के बारे में बताया कि इस रोल के लिए एक्ट्रेस इस किरदार के लिए हमेशा से उनकी पहली पसंद थीं. उन्होंने कहा, "नादिया में एक साथ कोमलता और तेज़ी, दोनों क्वालिटी हैं, इसलिए, शुरू से ही वह मेरी पहली और एकमात्र पसंद थीं. उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस में कुछ ऐसा है जो बहुत ही इंसानी लगता है. कभी-कभी सिनेमा की शुरुआत लॉजिक से नहीं, बल्कि एक एहसास से होती है, और कियारा को कास्ट करना भी ठीक वैसा ही एक एहसास था.”  उन्होंने कहा।

कियारा के काम करने के तरीके की तारीफ़ करते हुए गीतू ने आगे कहा, "उनका डेडीकेशन दिखावटी या ज़ोर-शोर वाला नहीं है. यह शांत, डिस्पिलिन और बहुत ही सच्ची हैं. वह सिर्फ़ निर्देशों का पालन नहीं करतीं, बल्कि वह किरदार की इमोशनल बनावट को गढ़ने में भी पूरी तरह से शामिल होती हैं."

टॉक्सिक के बारे में
टॉक्सिक में यश ने लीड रोल प्ले किया है. पहले ये फिल्म  19 मार्च को रिलीज़ होने वाली थी और इसका क्लैश रणवीर सिहं की धुरंधर 2 से होना था. लेकिन फिर मेकर्स ने मिडिल ईस्ट की टेंशन का हवाला देते हुए इसकी रिलीज़ डेट को आगे बढ़ाकर 4 जून कर दिया. 

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Published at : 31 Mar 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Sidharth Malhotra Kiara Advani Vijay Deverakonda 'Toxic' Toxic
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