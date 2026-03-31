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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में आज रात 12 बजे से बदल जाएंगे ये नियम, किसानों को होगा बंपर फायदा, स्कूलों में भी बदलाव

यूपी में आज रात 12 बजे से बदल जाएंगे ये नियम, किसानों को होगा बंपर फायदा, स्कूलों में भी बदलाव

UP News: उत्तर प्रदेश में एक अप्रैल से कई बड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका असर सीधा आम आदमी पर पड़ेगा. एक अप्रैल से टोल टैक्स से लेकर स्कूली शिक्षा में बदलाव हुआ है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 31 Mar 2026 02:01 PM (IST)
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एक अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है, जिसके साथ ही प्रदेश में कई बड़े नियम बदल जाएंगे. नए नियमों का आम आदमी की जिंदगी पर सीधे तौर से असर पड़ेगा. नए नियमों के तहत स्कूलों में शिक्षा के तौर-तरीके में बदलाव से लेकर, छुट्टियों के कैलेंडर, स्वास्थ्य, टोल टैक्स और किसानों की आय तक कई बड़े बदलाव हो रहे हैं. 

एक अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत हो रही है. इसके साथ ही   कल से यूपी में स्कूलों के नए शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो जाएगा. नए सत्र में पढ़ाई के तरीकों में भी बदलाव होगा. जिसमें स्कूलों में साइबर क्लब बनेंगे जो बच्चों को इंटरनेट के खतरों से बचाएंगे और मोबाइल गेम्स के इस्तेमाल पर विशेष निगरानी रहेगी. कक्षा 9 से 11 तक छात्रों के लिए व्यवसायिक शिक्षा अनिवार्य होगी. 

छुट्टियों का नया कैलेंडर लागू

यूपी सरकार की ओर से राज्य में नए सत्र के लिए छुट्टियों का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया हैं जो एक अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा. इस बार साल 2026 में 24 सरकारी और 31 वैकल्पिक छुट्टियां मिलेंगी. स्कूलों में जुलाई में यूनिट टेस्ट कराए जाएंगे. सितंबर-अक्टूबर में छमाही की परीक्षा और जनवरी-फरवरी में बोर्ड परीक्षा होगी. 

हाईवे पर सफर करना होगा महंगा

एक अप्रैल से नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफ़र करना महंगा हो जाएगा. NHAI ने नई टोल टैक्स की दरें लागू कर दी है. जिसमें हल्के वाहन से लेकर निजी और कमर्शियल वाहनों के लिए टोल प्लाजा पर 5 से 45 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे. हालांकि मासिक और वार्षिक पास वाले वाहनों पर ये लागू नहीं होगा. 

गेंहू का न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है. जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी. सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. 

संचारी रोगों के खिलाफ जंग

अप्रैल महीने से स्वास्थ्य विभाग संचारी रोगों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है. जिसके तहत अप्रैल महीने में पूरे प्रदेश में साफ-सफाई को लेकर जागरुकता अभियान चलेगा. स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर लोगों को जागरुक करेंगी और उनकी जाँच करेंगी. 

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Published at : 31 Mar 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
UP School UP NEWS CM Yogi Adityanath
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