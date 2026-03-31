ये आवागमन चक्र में फंस गया... एस्केलेटर पर बार-बार चढ़-उतर रहे थे डोगेश भाई, यूजर्स ने ली मौज

Viral Video : सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी. वीडियो में एक कुत्ता आराम और मजे के साथ एस्केलेटर पर चढ़ता और उतरता दिखाई दे रहा है. ऐसा लग रहा था कि उसने एस्केलेटर के काम करने का तरीका सीख लिया हो. यह सीन देखने वाले लोगों के लिए बेहद मजेदार था. हर कोई हैरान था कि कैसे यह छोटा सा जानवर बिना किसी डर के बार-बार इस चलती सीढ़ी पर चढ़ और उतर सकता है. यह वीडियो इतना मजेदार है कि इसे देखने वाले लोग बस यही सोच रहे हैं कि वाह, क्या क्यूट डॉग है.

एस्केलेटर पर बार-बार चढ़ उतर रहे थे डोगेश भाई

वीडियो में देखा जा सकता है कि डॉग सबसे पहले एस्केलेटर के नीचे आता है फिर बिना किसी डर के धीरे-धीरे चलती सीढ़ियों पर चढ़ जाता है और ऊपर पहुंचते ही वापस नीचे उतर आता है. यह चकर वह कई बार दोहराता है. वहां आसपास मौजूद लोग यह देखकर खुश होते हैं, कई लोग मोबाइल निकालकर इसका वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं. कुत्ते का यह व्यवहार देख कर लगता है कि उसने एस्केलेटर का काम समझ लिया है. वह शांति से खेलता है, किसी की परवाह नहीं करता और पूरी तरह से आराम में रहता है.

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लोगों ने किए प्यार भरे कमेंट्स

इस वीडियो को फेसबुक पर The Sentinel नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और वीडियो शेयर करने के बाद इस पर कमेंट्स की लाइन लग गई है. कुछ यूजर्स ने इस वीडियो पर मजेदार अंदाज में लिखा वाह डॉगेश भाई, कमाल कर दिया, वहीं एक यूजर ने कमेंट किया, ये आवागमन चक्र में फंस गया. कुछ लोगों ने लिखा कि कुत्ता तो पूरी तरह एस्केलेटर मास्टर बन गया. वहीं कई यूजर्स कह रहे हैं कि डॉगेश भाई ने सोशल मीडिया पर अपनी अलग पहचान बना ली है.

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