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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलProtein Condom Truth: अब मार्केट में आ गया प्रोटीन कंडोम, क्या इससे सच में बढ़ जाती है परफॉर्मेंस?

Protein Condom Truth: अब मार्केट में आ गया प्रोटीन कंडोम, क्या इससे सच में बढ़ जाती है परफॉर्मेंस?

Does Condom Improve Performance: दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया का पहला प्रोटीन कंडोम होगा, जो न सिर्फ सुरक्षा देगा बल्कि परफॉर्मेंस भी बेहतर करने में मदद करेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 31 Mar 2026 01:23 PM (IST)
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Does Protein Condom Really Boost Performance: फिटनेस की दुनिया में प्रोटीन का नाम अब किसी से छुपा नहीं है. मसल्स बनाने से लेकर बॉडी रिकवरी तक, हर जगह इसकी अहम भूमिका मानी जाती है. लेकिन अब प्रोटीन सिर्फ डाइट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा प्रोडक्ट सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान भी किया है और हंसा भी दिया है प्रोटीन कंडोम. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं कि क्या यह परफॉर्मेंस बढ़ा सकता है. 

क्या है मामला?

हाल ही में सोशल मीडिया पर इस अनोखे प्रोडक्ट की खूब चर्चा हो रही है. दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया का पहला प्रोटीन कंडोम होगा, जो न सिर्फ सुरक्षा देगा बल्कि परफॉर्मेंस भी बेहतर करने में मदद करेगा. सुनने में यह जितना अजीब लगता है, उतना ही तेजी से यह इंटरनेट पर वायरल हो गया है. इस प्रोडक्ट को फिटनेस इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर गोरव तनेजा यानी फ्लाइंग बीस्ट से जोड़ा जा रहा है। उनकी फिटनेस ब्रांड बीस्टलाइफ ने इसे पेश करने का दावा किया है. हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट में इस प्रोडक्ट की झलक दिखाई गई, जिसमें "Protein goodness coming soon" लिखा गया था. इसके बाद "world’s first protein condom" का टीज़र सामने आया, जिसने लोगों की जिज्ञासा और बढ़ा दी.

 

 
 
 
 
 
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अब सवाल यह है कि आखिर यह प्रोटीन कंडोम है क्या?

 रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें L-Arginine नाम का एक अमीनो एसिड इस्तेमाल किया गया है, जो शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए जाना जाता है. दावा किया जा रहा है कि इससे बेहतर सर्कुलेशन होगा और परफॉर्मेंस में सुधार आ सकता है. हालांकि, इस दावे को लेकर अभी तक कोई ठोस साइंटफिक प्रमाण सामने नहीं आया है. सइस प्रोडक्ट की एक और खास बात यह बताई जा रही है कि इसे अलग-अलग फ्लेवर, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और वनीला में लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं है कि यह वाकई मार्केट में आएगा या सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है.

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लोगों की प्रतिक्रिया

इंटरनेट पर इस खबर को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी कम दिलचस्प नहीं हैं. कुछ लोग इसे मजाक मान रहे हैं, तो कुछ इसे अप्रैल फूल का प्रैंक बता रहे हैं. वहीं, कई यूजर्स ने मजेदार कमेंट करते हुए पूछा कि "ये प्री-वर्कआउट है या पोस्ट-वर्कआउट?". फिलहाल, इस प्रोडक्ट को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है. लेकिन इतना जरूर है कि इसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और एक नई बहस छेड़ दी है क्या सच में ऐसे प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं या यह सिर्फ मार्केटिंग का खेल है. 

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 31 Mar 2026 01:23 PM (IST)
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