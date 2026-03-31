‘Have a Break’ का ओवरडोज! 12 टन KitKat लेकर फरार हुए चोर, इंटरनेट बोला – ये हुई ना मीठी चोरी

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी “मीठी चोरी” की कहानी वायरल हो रही है, जिसे सुनकर लोग हैरान भी हैं और हंसी भी नहीं रोक पा रहे हैं. आमतौर पर चोरी की खबरें डराने वाली होती हैं, लेकिन इस बार मामला चॉकलेट का है और वो भी एक-दो नहीं, बल्कि पूरे ट्रक भर चॉकलेट का. यूरोप में हुई इस अनोखी चोरी ने इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ ला दी है और लोग इसे “अब तक की सबसे स्वादिष्ट चोरी” बता रहे हैं.

Regarding recent press coverage pic.twitter.com/Huh4EnFV2J — KITKAT (@KITKAT) March 29, 2026

12 टन चॉकलेट से भरा ट्रक हुआ गायब

रिपोर्ट्स के मुताबिक, चोरों ने एक ट्रक को निशाना बनाया जिसमें करीब 12 टन किटकैट चॉकलेट भरी हुई थीं. यह ट्रक इटली से पोलैंड जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही गायब हो गया. बताया जा रहा है कि इस ट्रक में करीब 4 लाख से ज्यादा चॉकलेट यूनिट्स थीं. कंपनी ने भी इस चोरी की पुष्टि की है और बताया है कि मामला जांच में है. इतनी बड़ी मात्रा में चॉकलेट का एक साथ गायब होना हर किसी को हैरान कर रहा है.

تم السرقة ✅ pic.twitter.com/ksu3nNYjqR — سالم القريان | Salem Alqorayan (@SalemQor) March 29, 2026

“Have a break” को चोरों ने लिया सीरियस

इस पूरी घटना में सबसे मजेदार बात कंपनी का बयान है. कंपनी के प्रवक्ता ने मजाकिया अंदाज में कहा कि “हम हमेशा लोगों से कहते हैं Have a break… लेकिन लगता है चोरों ने इसे कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया और 12 टन चॉकलेट के साथ ही ब्रेक ले लिया.” इस बयान ने सोशल मीडिया पर लोगों को और ज्यादा हंसने का मौका दे दिया. फिलहाल ट्रक और चॉकलेट अभी तक बरामद नहीं हुई हैं और जांच जारी है.

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सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा “जब बॉस बोले Have a break और तुम पूरा ट्रक ही उठा लो” तो दूसरे ने मजाक में कहा “इतनी चॉकलेट तो पूरी जिंदगी में नहीं खा पाएंगे.” कई लोगों ने इसे “चॉकलेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी” बताया है. यह वायरल खबर अब इंटरनेट पर लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का नया डोज बन चुकी है.

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