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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगढोलू-कद्दू कहां हैं...सोशल मीडिया पर उठा सवाल तो दिल्ली एयरपोर्ट को देना पड़ा जवाब, क्यों ट्रेंड कर रहे ये दो डॉग्स?

ढोलू-कद्दू कहां हैं...सोशल मीडिया पर उठा सवाल तो दिल्ली एयरपोर्ट को देना पड़ा जवाब, क्यों ट्रेंड कर रहे ये दो डॉग्स?

Delhi Airport Missing Stray Dogs: कई यात्रियों और सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ये दोनों कुत्ते लंबे समय से एयरपोर्ट के आसपास रहते थे.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 09 Apr 2026 01:05 PM (IST)
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Delhi Airport Missing Stray Dogs: दिल्ली एयरपोर्ट पर रहने वाले दो आवारा कुत्ते "ढोलू और कद्दू" इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गए हैं. आमतौर पर लोग एयरपोर्ट से जुड़ी खबरों में फ्लाइट, सुरक्षा या सुविधाओं की बात करते हैं, लेकिन इस बार मामला जानवरों से जुड़ा है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.  

कई यात्रियों और सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ये दोनों कुत्ते लंबे समय से एयरपोर्ट के आसपास रहते थे और वहां आने-जाने वाले लोगों के बीच काफी जाने-पहचाने थे, लेकिन अचानक इनके गायब होने की खबर सामने आई. इसके बाद लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए. धीरे-धीरे यह मामला इतना बढ़ गया कि एयरपोर्ट प्रशासन को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी. 

क्या है पूरा मामला?

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया कि ढोलू और कद्दू अचानक एयरपोर्ट से गायब हो गए हैं. इस पर शक जताया गया कि शायद इन्हें वहां से हटाया गया है. जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाली एक एक्टिविस्ट प्रियांशी ने इस मुद्दे को और तेज कर दिया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट लिखकर एयरपोर्ट प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के दावे सही नहीं हैं और CCTV में देखा गया है कि कुछ लोग कुत्तों को वहां से ले जा रहे हैं. उनकी इस पोस्ट के बाद बहुत से लोगों ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी और एयरपोर्ट से जवाब मांगा. 

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दिल्ली एयरपोर्ट को देना पड़ा जवाब

बढ़ते विवाद को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने भी सोशल मीडिया पर एक लंबा बयान जारी किया. एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा कि वहां कई आवारा कुत्ते रहते हैं, जिनका ध्यान रखा जाता है और उन्हें खाना भी दिया जाता है. उन्होंने बताया कि इन कुत्तों की देखभाल पशु चिकित्सकों के नियमों के अनुसार की जाती है ताकि वे स्वस्थ और शांत रहें. ढोलू के बारे में उन्होंने कहा कि उसने हाल ही में दो लोगों को काट लिया था और उसमें आक्रामक व्यवहार देखा गया था. इसके बाद उसे सावधानी से संभाल कर शांत किया गया और फिर उसी इलाके में वापस छोड़ दिया गया. कद्दू के बारे में एयरपोर्ट ने कहा कि उन्हें भी सोशल मीडिया के जरिए ही पता चला कि वह 26 मार्च से दिखाई नहीं दे रहा है, और वे उम्मीद करते हैं कि वह सुरक्षित होगा. 

क्यों ट्रेंड कर रहे ये दो डॉग्स?

एयरपोर्ट के इस जवाब के बावजूद सोशल मीडिया पर बहस खत्म नहीं हुई. कई लोगों ने एयरपोर्ट के दावों पर सवाल उठाए. कुछ यूजर्स ने कहा कि उन्होंने खुद इन कुत्तों के साथ समय बिताया है और वे कभी आक्रामक नहीं लगे. कुछ ने यह भी बताया कि वे अक्सर इन कुत्तों को खाना खिलाते थे और वे बहुत शांत स्वभाव के थे. दूसरी ओर, कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि अगर कुत्ते आक्रामक थे, तो उनके साथ क्या कदम उठाए गए और क्या उन्हें सही तरीके से संभाला गया.

सोशल मीडिया पर उठे सवाल

इस पूरे मामले ने एक बड़ी बहस को शुरू कर दिया है. जिसमें एक तरफ लोगों की सुरक्षा का सवाल है, खासकर जब कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आती हैं. वहीं दूसरी तरफ जानवरों के प्रति संवेदनशीलता और उनके अधिकारों की भी बात है.

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Published at : 09 Apr 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Delhi Airport IGI Airport Stray Dogs Dholu Kaddu Missing Dogs Case Delhi Airport
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