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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: दिल्ली में पिछले 5 साल में जुलाई की सबसे गर्म रात, बारिश की उम्मीद, येलो अलर्ट जारी

Delhi Weather: दिल्ली में पिछले 5 साल में जुलाई की सबसे गर्म रात, बारिश की उम्मीद, येलो अलर्ट जारी

Delhi Weather News: दिल्ली में शुक्रवार को पिछले 5 साल की जुलाई की सबसे गर्म रात दर्ज की गई. न्यूनतम तापमान 31 डिग्री रहा. IMD ने वीकेंड के लिए येलो अलर्ट जारी कर बारिश की संभावना जताई.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 17 Jul 2026 10:34 PM (IST)
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दिल्ली में शुक्रवार (17 जुलाई) को पिछले 5 साल में जुलाई की सबसे गर्म रात दर्ज की गई. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, शहर का न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.8 डिग्री ज्यादा है. इससे पहले जुलाई 2021 में न्यूनतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था. रात में भी गर्मी और उमस बनी रहने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

दिन के समय भी दिल्लीवासियों को गर्मी से राहत नहीं मिली. शुक्रवार को अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.6 डिग्री ज्यादा रहा.

मौसम विभाग के अनुसार, लोधी रोड में अधिकतम तापमान 39 डिग्री, पालम में 38.5 डिग्री, आयानगर में 38.4 डिग्री और रिज इलाके में 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इन सभी जगहों पर तापमान सामान्य से अधिक रहा.

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बारिश की उम्मीद, येलो अलर्ट जारी

आईएमडी ने शुक्रवार शाम और रात में हल्की बारिश, गरज-चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार और रविवार को भी मौसम ऐसा ही बना रह सकता है. इसी को देखते हुए दोनों दिनों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. उम्मीद है कि सप्ताहांत में बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से कुछ राहत मिलेगी.

अलग-अलग इलाकों में ऐसा रहा तापमान

न्यूनतम तापमान की बात करें तो सफदरजंग में 31 डिग्री सेल्सियस, पालम में 29.1 डिग्री, लोधी रोड और आयानगर में 30.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं रिज इलाके में न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम था.

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गर्मी के साथ-साथ दिल्ली की हवा भी पूरी तरह साफ नहीं रही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शुक्रवार शाम दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 176 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है. यानी हवा बहुत खराब नहीं है, लेकिन संवेदनशील लोगों को लंबे समय तक बाहर रहने से बचने की सलाह दी जाती है.

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Published at : 17 Jul 2026 10:33 PM (IST)
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