बिहार की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े चेहरे नजर आए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हुई, वह थे दीपक प्रकाश यानी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे. वजह सिर्फ यह नहीं कि उन्हें बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाया गया, बल्कि उनका जींस, शर्ट और क्रॉक्स पहनकर शपथ लेना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जैसे ही वह पटना के गांधी मैदान में मंच पर पहुंचे, कैमरों ने तुरंत उनका लुक कैद कर लिया और कुछ ही मिनटों में यह सोशल मीडिया पर छा गया.

‘जींस-शर्ट वाले मंत्री’ वायरल हुए

दीपक प्रकाश के शपथ लेने का वीडियो और फोटो जैसे ही एक्स (ट्विटर) पर आए, लोग तरह–तरह के कमेंट करने लगे. कई यूजर्स ने मजाक किया कि बिहार में पहली बार कोई नेता जींस और शर्ट पहनकर मंत्री बना है. एक यूजर ने लिखाबिना चुनाव लड़े सीधे मंत्री और लुक ऐसा जैसे कॉलेज जा रहे हों… नीतीश कैबिनेट में नया स्टाइल आ गया है.

वहीं, दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए कहा नीतीश कैबिनेट का सबसे बड़ा सरप्राइज-जींस, शर्ट और क्रॉक्स में शपथ… परिवारवाद का नया फैशन कई लोगों ने कहा कि यह लोकतंत्र में परिवारवाद का ताजा उदाहरण है, क्योंकि दीपक प्रकाश अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं. लेकिन फिर भी उन्हें मंत्री बना दिया गया.

जीन्स और शर्ट में शपथ लेते दीपक प्रकाश, अचानक से राजनीति में आए और मंत्री भी बन गए...खैर उम्मीद करते हैं इनका ये ईजी गो स्टाईल इनके काम में भी नजर आए...#Bihar pic.twitter.com/1CyvaWMwOx — Garima Bharti (@GarimaBharti19) November 20, 2025

कौन हैं दीपक प्रकाश?

हालांकि उनका राजनीतिक सफर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि मजबूत है. वह आरएलएम सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं. उन्हें नीतीश सरकार में रालोमो कोटे से मंत्री बनाया गया है.

सबसे खास बात यह है कि दीपक किसी भी सदन ना विधानसभा और ना ही विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं. इसलिए उन्हें छह महीने के अंदर एमएलसी या एमएलए बनना होगा. माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी की खाली हुई एमएलसी सीट पर उन्हें भेजा जा सकता है.



