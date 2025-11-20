हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षादुनिया में कहां होती है सबसे सस्ती MBBS की पढ़ाई, जानें कितनी लगती है फीस?

दुनिया में कहां होती है सबसे सस्ती MBBS की पढ़ाई, जानें कितनी लगती है फीस?

Cheapest MBBS in the World: क्या आपको पता है दुनिया के किस देश में सबसे सस्ती एमबीबीएस की पढ़ाई होती है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 20 Nov 2025 05:13 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां MBBS की पढ़ाई भारत की तुलना में बहुत कम खर्च में की जा सकती है और इन्हीं देशों में कजाकिस्तान सबसे लोकप्रिय माना जाता है. हर साल हजारों भारतीय छात्र यहां कम फीस, आसान एडमिशन और अच्छी मेडिकल सुविधाओं की वजह से आते हैं. कजाकिस्तान में MBBS की पढ़ाई कुल 5 साल की होती है और इसे दुनिया के सबसे सस्ते मेडिकल कोर्स में गिना जाता है.

यहां एडमिशन के लिए किसी कठिन प्रवेश परीक्षा की जरूरत नहीं होती, बस 12वीं क्लास में कम से कम 50% अंक चाहिए और PCB सब्जेक्ट होना जरूरी है. कुछ जगहों पर NEET स्कोर भी मांगा जाता है, लेकिन कई यूनिवर्सिटीज में बिना NEET के भी दाखिला मिल जाता है, हालांकि भारत में आगे डॉक्टर की प्रैक्टिस करने के लिए NEET पास होना जरूरी होता है.

पास करनी होती है ये परीक्षा

कजाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज WHO और NMC द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, इस वजह से यहां से डिग्री लेने के बाद भारत में डॉक्टर की प्रैक्टिस करने का रास्ता खुला रहता है. पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों को Foreign Medical Graduate Examination पास करनी होती है, जो NMC द्वारा आयोजित की जाती है. इस परीक्षा को पास करने के बाद ही भारत में मेडिकल रजिस्ट्रेशन मिलता है. यहां की यूनिवर्सिटीज में आधुनिक लैब, हॉस्पिटल ट्रेनिंग और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, जिससे छात्रों को पढ़ाई में काफी मदद मिलती है.

यह भी पढ़ें  - 1 लाख से ज्यादा चाहिए सैलरी? आज ही करें बैंक ऑफ इंडिया की इस भर्ती के लिए आवेदन

कितना आता है खर्चा?

खर्च की बात करें तो कजाकिस्तान में MBBS करने का कुल खर्च लगभग 20 से 25 लाख रुपये तक आता है, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल और अन्य जरूरी फीस शामिल होती है. भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की तुलना में यह रकम काफी कम है, जहां MBBS की कुल फीस 70 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है. यही वजह है कि सीमित बजट में मेडिकल पढ़ाई करने वाले छात्र कजाकिस्तान को पहली पसंद मानते हैं.

यह भी पढ़ें - उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में डिप्लोमा ट्रेनी की भर्ती, युवाओं के लिए सुनहरा मौका; मिलेगी बढ़िया सैलरी

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 20 Nov 2025 05:13 PM (IST)
Tags :
Education Cheapest MBBS In The World Affordable Medical Education Countries
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
नीतीश कुमार के फिर सीएम बनने पर बेटे निशांत ने इस अंदाज में दी बधाई, सियासी डेब्यू पर क्या कहा?
नीतीश कुमार के फिर सीएम बनने पर बेटे निशांत ने इस अंदाज में दी बधाई, सियासी डेब्यू पर क्या कहा?
बिजनेस
Groww Share Price Today: ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह
ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
बॉलीवुड
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा, बोले- कुछ लोग भक्ति में शांति ढूंढते हैं
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा
Advertisement

वीडियोज

Air Pollution अब सिर्फ आपकी health के लिए ही खतरनाक नहीं बल्कि आपकी pocket के लिए भी बड़ा खतरा
India का Trade Deficit Danger Zone में; Gold Imports के कारण Economy में Red Alert | Paisa Live
Khabar Filmy Hain: सोनम कपूर के फैंस को सरप्राइज
मृदुल तिवारी इंटरव्यू | बिग बॉस 19 अनुचित निष्कासन, राज़, मृदुल की नतालिया और गौरव खन्ना से मुलाक़ात
Saas Bahu Aur Saazish: मिहिर और नैना का रिश्ता
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
नीतीश कुमार के फिर सीएम बनने पर बेटे निशांत ने इस अंदाज में दी बधाई, सियासी डेब्यू पर क्या कहा?
नीतीश कुमार के फिर सीएम बनने पर बेटे निशांत ने इस अंदाज में दी बधाई, सियासी डेब्यू पर क्या कहा?
बिजनेस
Groww Share Price Today: ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह
ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
बॉलीवुड
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा, बोले- कुछ लोग भक्ति में शांति ढूंढते हैं
वृंदावन पदयात्रा में शामिल होने पर शिल्पा शेट्टी हुईं ट्रोल, सपोर्ट में उतरे पति राज कुंद्रा
क्रिकेट
करियर के 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, कितने भारतीयों ने किया ऐसा? यहां जानें
करियर के 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, कितने भारतीयों ने किया ऐसा? यहां जानें
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिहार
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक 6 गिरफ्तार, NIA की रिमांड में डॉ. शाहीन और मुजम्मिल खोलेंगे कार धमाकों के राज
दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक 6 गिरफ्तार, NIA की रिमांड में डॉ. शाहीन और मुजम्मिल खोलेंगे कार धमाकों के राज
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget