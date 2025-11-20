गुजरात में ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती, बिना इंटरव्यू मिल रही नौकरी

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए गुजरात से एक शानदार मौका सामने आया है. गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी GSSSB ने सब अकाउंटेंट, सब ऑडिटर, अकाउंटेंट, ऑडिटर और डिप्टी ट्रेजरी ऑफिसर के पूरे 426 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 तय की गई है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार सरकारी विभाग में स्थिर नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह बेहतरीन अवसर है. इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तारीख से पहले आधिकारिक वेबसाइट gsssb.gujarat.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

GSSSB द्वारा जारी इस भर्ती में सबसे ज्यादा पद सब अकाउंटेंट और सब ऑडिटर के लिए रखे गए हैं, जिनकी संख्या 321 है. वहीं अकाउंटेंट, ऑडिटर और डिप्टी ट्रेजरी ऑफिसर के लिए कुल 105 पद शामिल किए गए हैं. यानी कुल 426 पदों पर युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका है.

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से BA, BBA, BCA, B.Com या B.Sc की डिग्री होनी जरूरी है. इसके साथ ही उम्मीदवार के पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और गुजराती एवं हिंदी भाषा का ज्ञान भी अनिवार्य है. सरल शब्दों में कहें तो ग्रेजुएट उम्मीदवार जिनके पास कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान है, वे इस भर्ती के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं.

सैलरी कितनी?

वेतन की बात करें तो इस भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 25,500 रुपये से लेकर 1,26,600 रुपये प्रति माह तक की सैलरी दी जाएगी. यानी शुरुआती वेतन भी मजबूत होगा और जैसे-जैसे अनुभव बढ़ेगा, वेतन भी अच्छी तरह से बढ़ता रहेगा.

उम्र सीमा

आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र 35 साल होनी चाहिए. आयु की गणना 30 नवंबर 2025 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के मुताबिक अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी. आवेदन शुल्क भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षाओं के लिए अलग-अलग तय किया गया है.

आवेदन शुल्क कितना?

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को प्रीलिम्स के लिए 500 रुपये और मेंस के लिए 600 रुपये शुल्क देना होगा. वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क प्रीलिम्स में 400 रुपये और मेंस में 500 रुपये रखा गया है.

कैसे करें आवेदन?

