हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीगुजरात में ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती, बिना इंटरव्यू मिल रही नौकरी

गुजरात में ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती, बिना इंटरव्यू मिल रही नौकरी

GSSSB ने सब अकाउंटेंट, ऑडिटर और अन्य कुल 426 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, इसके लिए आवेदन 17 से 30 नवंबर 2025 तक चलेंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 20 Nov 2025 07:24 PM (IST)
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए गुजरात से एक शानदार मौका सामने आया है. गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी GSSSB ने सब अकाउंटेंट, सब ऑडिटर, अकाउंटेंट, ऑडिटर और डिप्टी ट्रेजरी ऑफिसर के पूरे 426 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 तय की गई है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार सरकारी विभाग में स्थिर नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह बेहतरीन अवसर है. इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तारीख से पहले आधिकारिक वेबसाइट gsssb.gujarat.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

GSSSB द्वारा जारी इस भर्ती में सबसे ज्यादा पद सब अकाउंटेंट और सब ऑडिटर के लिए रखे गए हैं, जिनकी संख्या 321 है. वहीं अकाउंटेंट, ऑडिटर और डिप्टी ट्रेजरी ऑफिसर के लिए कुल 105 पद शामिल किए गए हैं. यानी कुल 426 पदों पर युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका है.

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से BA, BBA, BCA, B.Com या B.Sc की डिग्री होनी जरूरी है. इसके साथ ही उम्मीदवार के पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और गुजराती एवं हिंदी भाषा का ज्ञान भी अनिवार्य है. सरल शब्दों में कहें तो ग्रेजुएट उम्मीदवार जिनके पास कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान है, वे इस भर्ती के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं.

सैलरी कितनी?

वेतन की बात करें तो इस भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 25,500 रुपये से लेकर 1,26,600 रुपये प्रति माह तक की सैलरी दी जाएगी. यानी शुरुआती वेतन भी मजबूत होगा और जैसे-जैसे अनुभव बढ़ेगा, वेतन भी अच्छी तरह से बढ़ता रहेगा.

उम्र सीमा

आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र 35 साल होनी चाहिए. आयु की गणना 30 नवंबर 2025 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के मुताबिक अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी. आवेदन शुल्क भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षाओं के लिए अलग-अलग तय किया गया है.

आवेदन शुल्क कितना?

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को प्रीलिम्स के लिए 500 रुपये और मेंस के लिए 600 रुपये शुल्क देना होगा. वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क प्रीलिम्स में 400 रुपये और मेंस में 500 रुपये रखा गया है.

कैसे करें आवेदन?

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gsssb.gujarat.gov.in पर जाएं.
  • होमपेज पर दी गई भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें.
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें.
  • सभी आवश्यक दस्तावेज सही फॉर्मेट और साइज में अपलोड करें.
  • श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
  • फॉर्म सबमिट करें और प्रिंटआउट निकाल लें.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 20 Nov 2025 07:24 PM (IST)
