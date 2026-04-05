Thailand tattoo: सोशल मीडिया पर ट्रेंड क्यों करने लगे 'थाईलैंड टैटू', वायरल वीडियो देखकर आपका भी घूम जाएगा दिमाग
Thailand tattoo: थाईलैंड घूमने के दौरान ‘थाईलैंड टैटू’ शब्द अक्सर सुनने को मिलता है, जो स्कूटर हादसों के बाद बने निशानों को दर्शाता है और यात्रियों के लिए एक जरूरी चेतावनी भी है.
अगर आप विदेश यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो जाहिर है कि सबसे पहले आपके दिमाग में 'थाईलैंड' का नाम आया होगा. वहां के बीचेस, नाइट लाइफ, खाना, टुक-टुक राइड... सबकुछ किसी जन्नत से कम नहीं है. अगर आप छुट्टियां प्लान कर रहे हैं तो इससे अच्छा ऑप्शन शायद ही आपको मिले, लेकिन क्या आपने थाईलैंड टैटू के बारे में सुना है?
सोशल मीडिया पर इन दिनों 'थाईलैंड टैटू' काफी ट्रेंड कर रहे हैं. आप सोच रहे होंगे कि यह एक ट्रेडिशनल टैटू होगा, लेकिन आप गलत हैं. यह एक आम जैसा दिखने वाला ट्रेडिशनल टैटू तो बिल्कुल भी नहीं है. सोशल मीडिया पर एक कपल ने इसका वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर लोगों का दिमाग घूम गया है.
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क्या है थाईलैंड टैटू?
थाईलैंड टैटू का असली टैटू से तो बिल्कुल भी लेना-देना नहीं है. दरअसल, यह थाईलैंड घूमने आए पर्यटकों को स्कूटर या बाइक चलाते समय लगी चोटों के निशान और चोट के बाद हाथ-पैर में बंधी हुई पट्टियां हैं, जिन्हें मजाक में थाईलैंड टैटू कहा जा रहा है. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में यहां घूमने आए ज्यादातर पर्यटकों के हाथ-पैरों पर इस तरह की चोटें देखी गईं, जिसके बाद उन्हें थाईलैंड टैटू कहा जा रहा है.
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थाईलैंड में आम हैं स्कूटर हादसे
थाईलैंड में स्कूटर से होने वाले हादसे काफी आम माने जाते हैं. इंटरनेट पर इसके कई वीडियो और लोगों के अनुभव मिल जाते हैं, जहां छोटी सी गलती, तेज रफ्तार या लापरवाही हादसे का कारण बन जाती है. यहां सबसे आम चोट 'एग्जॉस्ट बर्न' होती है. इसके बाद 'रोड रैश' होता है, जब तेज रफ्तार में गिरने पर स्किन छिल जाती है.
थाईलैंड टैटू से कैसे बचें
ट्रैफिक नियमों का पालन करें. सही ड्राइविंग लाइसेंस रखें और तेज मोड़ों पर बहुत ध्यान से गाड़ी चलाएं. आप छुट्टी पर हैं, इसका मतलब यह नहीं कि लापरवाही करें. स्कूटर चलाते समय फुल पैंट पहनना बेहतर है, ताकि एग्जॉस्ट से जलने से बचा जा सके, साथ ही ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर लें और उसकी वैधता पहले ही जांच लें.
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Source: IOCL