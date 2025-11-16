तेंदुआ बेहद खतरनाक और आदमखोर जंगली जानवर है. तेंदुए को सबसे हिम्मत वाला और साहस वाला जानवर भी माना जाता है. लेकिन आजकल इस जंगली जानवर का रुख जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाके की ओर हो गया है जहां आए दिन तेंदुए के मूमेंट की खबरें आती रहती हैं तो वहीं ये जानवर इंसानों पर हमला करने से भी गुरेज नहीं करता. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां तेंदुए के रेस्क्यू के लिए पहुंची पुलिस और जंगल की टीम पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया. वीडियो देखकर आपकी रूह कांप उठेगी.

तेंदुए का रेस्क्यू करने गए पुलिस कर्मचारी पर हुआ दरिंदे का हमला!

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस और जंगल की टीम तेंदुए के रेस्क्यू के लिए शहर के किसी मोहल्ले में आई हुई है. तभी एक पुलिसवाला तेंदुए का सामना करने के लिए एक लट्ठ हाथ में लेकर जाता है. तभी सामने से तेंदुआ दहाड़ते हुए आता है और उस पुलिस कर्मचारी पर हमला कर देता है. हमले में पुलिस वाले को हल्की चोंटे आती है और वो वहां से तुरंत उठकर भाग निकलता है. उसे देखने के लिए उसके कुछ और साथी भी आते हैं लेकिन तेंदुए की घुर्राहट के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती कि दोबारा उसके पास जा सकें.

वीडियो बना रहे शख्स की ओर भागा तेंदुआ

इसके बाद तेंदुआ वीडियो बना रहे शख्स की ओर दौड़ता हुआ आता है तो वीडियो बना रहा शख्स भी अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की ओर भागता है. कुल मिलाकर तेंदुए का रेस्क्यू करने में टीम के बुरी तरह से पसीने छूट जाते हैं और कोई भी दोबारा हिमाकत नहीं करता. मामला महाराष्ट्र के कोल्हापुर के एक कॉलेज कैंपस का बताया जा रहा है जिसके आस पास शहर की बसावट है और वहीं तेंदुआ कहीं से आ पहुंचता है.

यह भी पढ़ें: 15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...तेंदुआ गरीब आदमी नहीं है साहब, उस पर जोर मत दिखाइए खा जाएगा. एक और यूजर ने लिखा...इस बहादुर पुलिस वाले को दिल से सलाम है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...तेंदुआ डंडे से नहीं डरता.

यह भी पढ़ें: जब पब्लिक के बीच झूमते नजर आए हीरो नंबर-1, यूजर्स बोले- ओरिजिनल गोविंदा भी अब डुप्लीकेट लग रहा