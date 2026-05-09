ट्रेन में खीरा खाने से पहले 100 बार सोचना, वीडियो में सामने आई घिनौनी सच्चाई; गुस्से में यूजर्स 

Shocking Viral Truth: गर्मी का मौसम आते ही रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और बाजारों में खीरे की डिमांड अचानक बढ़ जाती है. लोग इसे हेल्दी और ठंडक देने वाला फल-सब्जी मानकर खूब खाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. वीडियो में एक बुजुर्ग महिला सफेद पड़े खीरों को किसी केमिकल वाले पानी में डुबोती नजर आ रही है. हैरानी की बात यह है कि कुछ ही सेकंड बाद वही खीरे एकदम हरे-भरे और ताजे दिखने लगते हैं. वीडियो देखने के बाद इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और कई यूजर्स कह रहे हैं कि “अब ट्रेन में खीरा खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा.”

वीडियो में क्या दिखा?

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग महिला स्टेशन के पास बैठी है और उसके सामने सफेद रंग के खीरे रखे हुए हैं. वह उन खीरों को एक डिब्बे में मौजूद किसी तरल पदार्थ में डुबोती है. फिर कुछ ही देर में वही फीके और पुराने दिख रहे खीरे एकदम से चमकदार हरे और बिल्कुल फ्रेश नजर आने लगते हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल रहा है और लोगों ने इसे लेकर गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए. कई लोगों का कहना है कि अगर ऐसा सच में हो रहा है तो यह सीधे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है.

A lady got caught mixing dark chemical color on Cucumbers to look more fresh and juicy



That’s why people say never eat something in train from such vendors pic.twitter.com/vsSizXPSVO

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 8, 2026

क्या सच में ऐसा कोई केमिकल होता है?

फूड एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स के अनुसार, सब्जियों और फलों को ताजा दिखाने के लिए कुछ जगहों पर कॉपर सल्फेट, टेक्सटाइल डाई या दूसरे हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल किए जाने की बातें पहले भी सामने आती रही हैं. हालांकि, वायरल वीडियो में इस्तेमाल हो रहे पदार्थ की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए यह कहना गलत होगा कि उसमें कौन-सा केमिकल था. विशेषज्ञ मानते हैं कि कई बार सब्जियों को ज्यादा चमकदार और ताजा दिखाने के लिए कृत्रिम रंग या केमिकल का इस्तेमाल किया जाता हैं. ये चीजें देखने में तो आकर्षक लगती हैं, लेकिन शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं.

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सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर नाराजगी जाहिर की है. एक यूजर ने लिखा, “अब बाहर कुछ खाने से पहले डर लगता है.” वहीं दूसरे ने कहा, “पैसे कमाने के लिए लोग इंसानों की सेहत से खेल रहे हैं.” कुछ लोगों ने रेलवे और फूड सेफ्टी विभाग से जांच की मांग भी की है, हालांकि कई यूजर्स ने यह भी कहा कि वीडियो की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए और बिना जांच किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए. लेकिन इतना जरूर है कि इस वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो चीजें बाहर से ताजी और हरी दिखती हैं, जरूरी नहीं कि वे सच में सुरक्षित भी हों.

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