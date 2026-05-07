Iran Child Viral Video: ईरान में चल रहे वॉर के चलते अक्सर आए दिन कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक इमोशनल कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसने लाखों लोगों की आंखें नम कर दी है. वीडियो में एक ईरानी बच्चा करीब 2 महीने बाद अपने स्कूल लौटता नजर आता है. जैसे ही वह क्लास रूम में पहुंचता है, उसके दोस्त दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं और कई बच्चों की आंखों में आंसू निकल पड़ते हैं. बताया जा रहा है कि वह बच्चा युद्ध जैसे हालात के बीच फंस गया था और लंबे समय बाद सुरक्षित लौट पाया. वीडियो को देखकर कई लोग इमोशनल होते हुए कमेंट भी कर रहे हैं.

Early this year, Radin, an Iranian boy studying in China, returned to his homeland with his family for what was meant to be a simple winter break. On February 25, he sent a WeChat message to his teacher, promising, "I'll be back for class in 20 days!" His words were filled with… pic.twitter.com/rrfAhUdo07 — AL-fira 🇨🇳 (@UlyssesFinn) May 6, 2026

क्या है पूरा मामला?

वायरल पोस्ट के अनुसार रादिन नाम का एक ईरानी बच्चा चीन में पढ़ाई करता है. इसी साल फरवरी में वह अपने परिवार के साथ विंटर ब्रेक मनाने ईरान गया था. जाने से पहले उसने अपने टीचर को मैसेज भेज कर लिखा था, मैं 20 दिन में वापस क्लास में आ जाऊंगा. लेकिन इस बार कुछ ही समय बाद हालात बदल गए और ईरान में वॉर जैसी स्थिति पैदा हो गई. अगले 42 दिनों तक रादिन से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया. स्कूल में उसके दोस्त और टीचर लगातार उसकी सलामती की दुआ कर रहे थे. करीब 2 महीने बाद जब रादिन अचानक स्कूल पहुंचा तो क्लासरूम का माहौल इमोशनल हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बच्चे अपने दोस्त को देखते हैं, वह दौड़कर उसे गला लगा लेते हैं. कई बच्चे रोते नजर आते हैं और वेलकम होम करते हुए उसका स्वागत करते हैं. वीडियो में रादिन भी काफी खुश नजर आता है. बताया जा रहा है कि करीब 102 दिनों बाद वह फिर से नॉर्मल जिंदगी में लौट पाया.

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सोशल मीडिया पर भी इमोशनल हुए लोग

यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी काफी इमोशनल नजर आए. एक यूजर ने लिखा यह सिर्फ दोस्ती नहीं इंसानियत की सबसे खूबसूरत तस्वीर है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा युद्ध सबसे ज्यादा बच्चों का बचपन छीनता है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा बहुत इमोशनल कर देना वाला वीडियो उम्मीद है कि यह बच्चा अब सुरक्षित रहेगा. इसके अलावा वीडियो में बच्चों की मासूमियत और दोस्तों के लिए उनका प्यार लोगों का दिल जीत रहा है. इंटरनेट पर कई लोग इस साल का सबसे इमोशनल वीडियो बता रहे हैं वहीं इस वीडियो पर अब तक कई व्यूज भी आ चुके हैं.

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