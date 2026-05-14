Bareilly Storm Viral Video: गजब! तेज आंधी में टीन शेड के साथ उड़ गया शख्स, लोगों ने आसमान में देखा 'सुपर मैन'; वीडियो वायरल
Bareilly Storm Viral Video : तेज हवा और मूसलाधार बारिश के बीच एक युवक टीन शेड के साथ हवा में उड़ते हुए नजर आया. इस डरावनी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है
Bareilly Storm Viral Video : उत्तर प्रदेश के बरेली में 13 मई 2026 को शाम अचानक आए भीषण तूफान ने लोगों की सांसें रोक दी, तेज हवा और मूसलाधार बारिश के बीच एक युवक टीन शेड के साथ हवा में उड़ते हुए नजर आया. इस डरावनी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर हैरान हैं. इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसके हाथ-पैर टूट गए हैं फिलहाल वह निजी अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है.
तेज आंधी में टीन शेड के साथ उड़ गया शख्स
बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र के बमियाना गांव में बुधवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली. तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने इलाके में हड़कंप मचा दिया. सड़क किनारे खड़े पेड़ जैसे ताश के पत्तों की तरह उखड़ रहे थे. बिजली के खंभे गिरने लगे और लोगों में डर का माहौल बन गया. गांव में मौजूद लोग अचानक आए तूफान से सुरक्षित जगह ढूंढने लगे. इसी बीच एक युवक इस हादसे का शिकार बन गया.
बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र के बमियाना में तेज आंधी-बारिश के दौरान एक युवक टीन शेड के साथ हवा में उड़ गया. युवक का हवा में उड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हादसे में युवक के हाथ-पैर टूट गए, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.#Storm… pic.twitter.com/CSfNgtMDhE— ABP News (@ABPNews) May 14, 2026
युवक और टीन शेड की उड़ान
घटना उस समय हुई जब युवक गांव के एक बारातघर के पास खड़ा था. तेज हवाओं के कारण बारातघर का टीन शेड हिलने लगा. युवक उसे पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं के आगे वह टिक नहीं पाए. कुछ ही सेकंड में हवा ने पूरे टीन शेड को उखाड़ लिया और युवक भी उसके साथ कई फीट ऊपर उड़ गया. वहां मौजूद लोग चिल्लाने लगे और अफरा-तफरी मच गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक हवा में टीन शेड के साथ लटक रहा है. थोड़ी देर बाद टीन शेड जमीन पर गिर गया, लेकिन युवक संतुलन खोकर सीधे जमीन पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे देखकर हैरानी जताते हुए इसे किसी फिल्मी सीन जैसा बता रहे हैं.
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सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स
सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर लोग हैरान भी हैं और मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ये तो असली सुपरमैन निकला,अब पता चला, हवा पकड़कर उड़ना भी कोई कर सकता है. वहीं, एक ने कमेंट किया, इतनी तेज हवा में उड़कर लौट आया लगता है एयर इंडिया की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है. किसी ने मजाक में कहा, युवक मैं उड़ नहीं सकता, हवा तुम्हारे सपनों को सच करने आया हूं. एक अन्य यूजर ने लिखा, ये सीन किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था बस कोई हीरो नहीं, असली हीरो था. कुछ लोगों ने इसे ट्रेंड भी बना दिया और लिखा, #FlyingManOfBareilly अब सोशल मीडिया का नया हिट ट्रेंड बन गया है. इस घटना पर कई लोग हंसते हुए कह रहे हैं कि अब हमें पता चल गया कि टीन शेड भी और इंसान भी उड़ सकता है.
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Source: IOCL