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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगWeird Drink Viral: 'गन्ने के साथ हुआ अन्याय' शख्स ने गन्ने के जूस की कर दी ऐसी की तैसी, वीडियो देख खौल उठेगा खून

Weird Drink Viral: 'गन्ने के साथ हुआ अन्याय' शख्स ने गन्ने के जूस की कर दी ऐसी की तैसी, वीडियो देख खौल उठेगा खून

Weird Drink Viral: वायरल हो रहे हैं एक वीडियो में एक शख्स गन्ने के जूस के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट करता नजर आता है, जिसे देखकर इंटरनेट यूजर्स कर रहे हैं गन्ने के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 07 May 2026 01:29 PM (IST)
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Weird Drink Viral: खाने के साथ छेड़छाड़ के वीडियो तो आपने अक्सर देखे होंगे कि कई बार खाने के साथ छेड़छाड़ कर उसे अटपटा बनाया जाता है. इस तरह के वीडियो ज्यादातर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. इस बार भी एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी है और हंस-हंसकर लोटपोट भी हो रहे हैं. दरअसल वायरल हो रहे हैं एक वीडियो में एक शख्स गन्ने के जूस के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट करता नजर आता है, जिसे देखकर इंटरनेट यूजर्स कर रहे हैं गन्ने के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है. वायरल क्लिप में गन्ने के जूस में आइसक्रीम मिलाकर एक अजीबोगरीब ड्रिंक तैयार की जाती है. जिसके बाद यह वीडियो भी खूब वायरल हो जाता है और लोग अपने-अपने रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं. 

वायरल वीडियो में शख्स ने कर दी गन्ने के जूस की ऐसी की तेसी 

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जूस बेचने वाला शख्स पहले दो आइसक्रीम निकलता है और उन्हें गन्ने के साथ जूस मशीन में डाल देता है. इसके बाद मशीन से गन्ने का रस और पिघली हुई आइसक्रीम एक साथ निकलने लगती है. इस अजीब कांबिनेशन को देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं. कई लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछते हुए दिखाई दिए कि आखिर यह बनाया क्या जा रहा है. वहीं इस वीडियो को @rareindianclips नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और इस वीडियो पर हजारों व्यूज भी आ चुके हैं. इसके अलावा कई लोग अपने-अपने रिएक्शंस देते हुए भी नजर आ रहे हैं. 

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सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन 

यह वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में मजेदार रिएक्शंस की बाढ़ ला दी. एक यूजर ने लिखा इंडिया में टैलेंट और स्टूपिडिटी दोनों की कमी नहीं है. वहीं दूसरे ने मजाक करते हुए कहा आइसक्रीम फ्लेवर सुगरकेन जूस. एक अन्य यूजर ने लिखा क्रीम केन जूस. तो किसी ने कहा अब आइसक्रीम को भी नहीं छोड़ा जा रहा. हालांकि कुछ लोग इस अनोखे जूस का स्वाद जानने को भी उत्सुक नजर आए. एक यूजर ने लिखा अब तो इच्छा हो रही है कि इसका टेस्ट कैसा होगा. वहीं दूसरी तरफ इस एक्सपेरिमेंट को लेकर भी यूजर्स के बीच बहस होती दिखाई दे रही है कुछ लोग इस एक्सपेरिमेंट को क्रिएटिविटी बताते हैं तो कई लोग खाने पीने की चीजों के साथ इसे ज्यादती मानते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 07 May 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
Sugarcane Juice Viral Video Ice Cream Sugarcane Juice Weird Drink Viral Food Experiment Video
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