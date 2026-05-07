'गन्ने के साथ हुआ अन्याय' शख्स ने गन्ने के जूस की कर दी ऐसी की तैसी, वीडियो देख खौल उठेगा खून

Weird Drink Viral: खाने के साथ छेड़छाड़ के वीडियो तो आपने अक्सर देखे होंगे कि कई बार खाने के साथ छेड़छाड़ कर उसे अटपटा बनाया जाता है. इस तरह के वीडियो ज्यादातर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. इस बार भी एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी है और हंस-हंसकर लोटपोट भी हो रहे हैं. दरअसल वायरल हो रहे हैं एक वीडियो में एक शख्स गन्ने के जूस के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट करता नजर आता है, जिसे देखकर इंटरनेट यूजर्स कर रहे हैं गन्ने के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है. वायरल क्लिप में गन्ने के जूस में आइसक्रीम मिलाकर एक अजीबोगरीब ड्रिंक तैयार की जाती है. जिसके बाद यह वीडियो भी खूब वायरल हो जाता है और लोग अपने-अपने रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं.

Tf i just watched 😭 pic.twitter.com/aQ5cVEhyI5 — rareindianclips (@rareindianclips) May 4, 2026

वायरल वीडियो में शख्स ने कर दी गन्ने के जूस की ऐसी की तेसी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जूस बेचने वाला शख्स पहले दो आइसक्रीम निकलता है और उन्हें गन्ने के साथ जूस मशीन में डाल देता है. इसके बाद मशीन से गन्ने का रस और पिघली हुई आइसक्रीम एक साथ निकलने लगती है. इस अजीब कांबिनेशन को देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं. कई लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछते हुए दिखाई दिए कि आखिर यह बनाया क्या जा रहा है. वहीं इस वीडियो को @rareindianclips नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और इस वीडियो पर हजारों व्यूज भी आ चुके हैं. इसके अलावा कई लोग अपने-अपने रिएक्शंस देते हुए भी नजर आ रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन

यह वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में मजेदार रिएक्शंस की बाढ़ ला दी. एक यूजर ने लिखा इंडिया में टैलेंट और स्टूपिडिटी दोनों की कमी नहीं है. वहीं दूसरे ने मजाक करते हुए कहा आइसक्रीम फ्लेवर सुगरकेन जूस. एक अन्य यूजर ने लिखा क्रीम केन जूस. तो किसी ने कहा अब आइसक्रीम को भी नहीं छोड़ा जा रहा. हालांकि कुछ लोग इस अनोखे जूस का स्वाद जानने को भी उत्सुक नजर आए. एक यूजर ने लिखा अब तो इच्छा हो रही है कि इसका टेस्ट कैसा होगा. वहीं दूसरी तरफ इस एक्सपेरिमेंट को लेकर भी यूजर्स के बीच बहस होती दिखाई दे रही है कुछ लोग इस एक्सपेरिमेंट को क्रिएटिविटी बताते हैं तो कई लोग खाने पीने की चीजों के साथ इसे ज्यादती मानते हैं.

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