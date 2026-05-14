Viral Video: सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं जो लोगों को हैरान भी कर देते हैं और हंसाने पर भी मजबूर कर देते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक अनोखा और मजेदार तरीका दिखाया गया है कि कैसे हवा को बर्बाद न होने दिया जाए और कमरे-से-कमरे हवा पहुंचाई जाए. यह वीडियो देखकर लोग एक तरफ हैरान हैं तो दूसरी तरफ हंसते भी नहीं रुक पा रहे.

क्या है वायरल वीडियो में

वीडियो में सबसे पहले देखा जा सकता है कि एक टेबल फैन कमरे के बाहर रखा गया है. इस फैन पर एक बड़ी पोलिथिन चढ़ाई गई है. यह पोलिथिन फैन के पंखों से हवा को पकड़कर तीन अलग-अलग कमरों तक पहुंचाती है. वीडियो में दिखाया गया है कि पहले कमरे में एक व्यक्ति सो रहा है और उसके ऊपर पूरी पोलिथिन से कवर किया गया है. उसी तरह, दूसरे और तीसरे कमरे में भी लोग सो रहे हैं और उन्होंने भी खुद को पोलिथिन से ढक रखा है. फैन की हवा इस पोलिथिन के जरिए सभी कमरों तक पहुंचती है. वीडियो के लास्ट में देखा जा सकता है कि आखिरी कमरे में सो रहे व्यक्ति तक भी हवा पहुंच रही है और बस यहीं वीडियो खत्म हो जाता है.

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सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देने में पीछे नहीं रहे, किसी ने कमेंट किया, भाई, ये आइडिया इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया, सिर्फ इंडिया में ही ऐसा हो सकता है. एक यूजर ने लिखा, कमाल है, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है. कई लोगों ने कमेंट किए, वाह क्या बात है. लोगों ने वीडियो को देखकर हैरानी और मजाक दोनों इमोशनस को शेयर किया.

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