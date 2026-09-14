सड़क पर खेल रही बच्ची पर गाय ने किया हमला, वीडियो वायरल

घर के बाहर सड़क पर खेल रही एक छोटी बच्ची के साथ अचानक ऐसा हादसा हुआ, जिसे देखकर किसी की भी सांस अटक सकती है. बच्ची अपनी छोटी साइकिल के साथ सड़क पर थी, तभी पास से गुजर रही गाय उसकी तरफ बढ़ती है और उस पर हमला करने लगती है. इस दौरान बच्ची की मां तुरंत वहां पहुंचीं और उसे गाय से दूर करने की कोशिश करती है वायरल हो रहे सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची सड़क पर अपनी छोटी साइकिल के पास थी. तभी गाय अचानक उसकी तरफ आती है और उसे अपनी चपेट में लेने की कोशिश करती है. इस वीडियो को गनेश गोदारा नाम ने साझा किया है.

मां ने तुरंत संभाला मोर्चा

वीडियो में मां गाय को हाथ से हटाने की कोशिश करती दिखाई देती हैं. वह गाय को शरीर की तरफ से पीछे धकेलती हैं और बच्ची को उसके पास से हटाने की कोशिश करती हैं. कुछ पलों तक गाय के सिंघ और महिला के बीच बच बचाव का संघर्स चलचा है. मां लगातार बच्ची को बचाने की कोशिश करती हैं. इसी दौरान घर से एक दूसरी महिला भी बाहर आती दिखाई देती हैं. वह भी मौके पर पहुंचकर बच्ची और उसकी मां की मदद करने लगती हैं.

रोड़ पर खेल रही छोटी बच्ची पर आवारा पशु हमला कर देता है। संयोग से बच्ची की मां पास थी। जिसने बच्ची को बचा लिया।

मामला आबूरोड की शिवाजी कॉलोनी pic.twitter.com/m2j4DUuBOf — Ganesh Godara (@guneshgodara) September 12, 2026

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दूसरी महिला भी पहुंची मदद के लिए

सीसीटीवी फुटेज में दोनों महिलाओं को गाय को बच्ची से दूर करने की कोशिश करते देखा जा सकता है. एक तरफ मां बच्ची को बचाने में लगी रहती हैं, वहीं दूसरी महिला भी गाय को हटाने की कोशिश करती हैं. कुछ देर की कोशिश के बाद गाय वहां से आगे चली जाती है और बच्ची को उसके पास से हटा लिया जाता है. वीडियो में घटना के बाद बच्ची की मां उसे संभालती हुई भी दिखाई देती हैं.

सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम

यह पूरा घटनाक्रम घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है. वीडियो में सड़क पर बच्ची का खेलना, अचानक गाय का उसकी तरफ बढ़ना और फिर मां का दौड़कर उसे बचाने पहुंचना साफ दिखाई देता है.

यूजर ने दिए रिएक्शन

वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. कुछ लोगों ने गाय को लेकर लिखा, “जानवर सिर्फ जानवर ही रहता है”. वहीं एक यूजर ने “बच्चों का ख्याल रखें” लिखा. एक कमेंट में कहा गया, “किस्मत अच्छी है बच्चे को लगा नहीं”. वहीं एक यूजर ने लिखा कि आवारा पशु है वह के बच्चे को मारना चाहती है".

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