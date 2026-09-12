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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमराठी गानों पर जमकर थिरका रोबोट, ठुमकों ने लूटी इंटरनेट की महफिल

मराठी गानों पर जमकर थिरका रोबोट, ठुमकों ने लूटी इंटरनेट की महफिल

Viral Robot Dance: वीडियो में दिखाया गया है कि इस पूरे कमाल के पीछे टीम ने किस तरह तैयारी की. सबसे पहले एक लड़की को मराठी गाने की धुन पर डांस करवाया गया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Sep 2026 07:50 PM (IST)
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सोचिए, सामने डांस फ्लोर हो, मराठी गाना बज रहा हो और पारंपरिक ड्रेस में कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट अपने शानदार स्टेप्स से महफिल लूट रहा हो. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर इंटरनेट यूजर्स भी हैरान हैं. रोबोट जिस अंदाज में मराठी गाने की धुन पर डांस कर रहा है, उसे देखकर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये इंसान नहीं बल्कि मशीन है. सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि रोबोट ने मनमाने तरीके से डांस नहीं किया, बल्कि पहले एक लड़की के डांस मूव्स को रिकॉर्ड किया गया और फिर उसी डेटा की मदद से रोबोट को हूबहू वही स्टेप करने के लिए तैयार किया गया.

पहले लड़की ने किया शानदार डांस

वीडियो में दिखाया गया है कि इस पूरे कमाल के पीछे टीम ने किस तरह तैयारी की. सबसे पहले एक लड़की को मराठी गाने की धुन पर डांस करवाया गया. लड़की ने जिस तरह से हाथ, पैर और शरीर के मूवमेंट के साथ डांस किया, उसे रिकॉर्ड किया गया.

इसके बाद इस डांस परफॉर्मेंस के मूवमेंट और स्टेप्स को रोबोट के सिस्टम में डाला गया. यानी रोबोट को सीधे डांस करना नहीं सिखाया गया, बल्कि पहले इंसानी डांस को रिकॉर्ड करके उसकी गतिविधियों को डेटा में बदला गया और फिर मशीन को उसी के हिसाब से मूव करने के लिए तैयार किया गया.

 
 
 
 
 
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डांस फ्लोर पर उतरते ही छा गया रोबोट

पूरी तैयारी के बाद जैसे ही रोबोट को डांस फ्लोर पर उतारा गया, उसने मराठी गाने की धुन पर थिरकना शुरू कर दिया. खास बात यह थी कि रोबोट के मूवमेंट काफी हद तक उसी लड़की के डांस स्टेप्स से मेल खाते दिखाई दिए.

हाथों की हरकत से लेकर पैरों के मूवमेंट और शरीर के बैलेंस तक, रोबोट का अंदाज देखने वालों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं था. पारंपरिक ड्रेस में सजा यह रोबोट जब गाने की ताल पर डांस करता है तो कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान ही परफॉर्म कर रहा हो.

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वीडियो देखकर यूजर्स बोले- अब रोबोट भी नाचेगा

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स के मजेदार कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं. कोई रोबोट के डांस की तारीफ कर रहा है तो कोई कह रहा है कि अब डांस फ्लोर पर इंसानों को भी रोबोट से कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा.

एक यूजर ने मजाक में कहा कि आने वाले समय में डांस क्लास में इंसानों के साथ रोबोट भी एडमिशन लेते नजर आएंगे. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि टेक्नोलॉजी जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उसे देखकर आने वाले वक्त की कल्पना करना भी मुश्किल है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 12 Sep 2026 07:50 PM (IST)
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