मराठी गानों पर जमकर थिरका रोबोट, ठुमकों ने लूटी इंटरनेट की महफिल

सोचिए, सामने डांस फ्लोर हो, मराठी गाना बज रहा हो और पारंपरिक ड्रेस में कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट अपने शानदार स्टेप्स से महफिल लूट रहा हो. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर इंटरनेट यूजर्स भी हैरान हैं. रोबोट जिस अंदाज में मराठी गाने की धुन पर डांस कर रहा है, उसे देखकर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये इंसान नहीं बल्कि मशीन है. सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि रोबोट ने मनमाने तरीके से डांस नहीं किया, बल्कि पहले एक लड़की के डांस मूव्स को रिकॉर्ड किया गया और फिर उसी डेटा की मदद से रोबोट को हूबहू वही स्टेप करने के लिए तैयार किया गया.

पहले लड़की ने किया शानदार डांस

वीडियो में दिखाया गया है कि इस पूरे कमाल के पीछे टीम ने किस तरह तैयारी की. सबसे पहले एक लड़की को मराठी गाने की धुन पर डांस करवाया गया. लड़की ने जिस तरह से हाथ, पैर और शरीर के मूवमेंट के साथ डांस किया, उसे रिकॉर्ड किया गया.

इसके बाद इस डांस परफॉर्मेंस के मूवमेंट और स्टेप्स को रोबोट के सिस्टम में डाला गया. यानी रोबोट को सीधे डांस करना नहीं सिखाया गया, बल्कि पहले इंसानी डांस को रिकॉर्ड करके उसकी गतिविधियों को डेटा में बदला गया और फिर मशीन को उसी के हिसाब से मूव करने के लिए तैयार किया गया.

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डांस फ्लोर पर उतरते ही छा गया रोबोट

पूरी तैयारी के बाद जैसे ही रोबोट को डांस फ्लोर पर उतारा गया, उसने मराठी गाने की धुन पर थिरकना शुरू कर दिया. खास बात यह थी कि रोबोट के मूवमेंट काफी हद तक उसी लड़की के डांस स्टेप्स से मेल खाते दिखाई दिए.

हाथों की हरकत से लेकर पैरों के मूवमेंट और शरीर के बैलेंस तक, रोबोट का अंदाज देखने वालों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं था. पारंपरिक ड्रेस में सजा यह रोबोट जब गाने की ताल पर डांस करता है तो कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान ही परफॉर्म कर रहा हो.

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वीडियो देखकर यूजर्स बोले- अब रोबोट भी नाचेगा

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स के मजेदार कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं. कोई रोबोट के डांस की तारीफ कर रहा है तो कोई कह रहा है कि अब डांस फ्लोर पर इंसानों को भी रोबोट से कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा.

एक यूजर ने मजाक में कहा कि आने वाले समय में डांस क्लास में इंसानों के साथ रोबोट भी एडमिशन लेते नजर आएंगे. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि टेक्नोलॉजी जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उसे देखकर आने वाले वक्त की कल्पना करना भी मुश्किल है.

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