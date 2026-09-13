कनाडा वाली दीदी ने भेजी थी मदद, बच्चों ने पार्टी में उड़ा दिए पैसे

किसी के लिए कुछ हजार रुपये की मदद शायद बहुत बड़ी बात न हो, लेकिन जब उसी मदद से कई बच्चों के चेहरे पर खुशी आ जाए तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक छोटे से बच्चे ने अपने दोस्तों के लिए ऐसी शानदार दावत रखी कि देखने वालों का दिल खुश हो गया. खास बात यह है कि इस पार्टी का इंतजाम किसी होटल या बड़े घर में नहीं हुआ, बल्कि बच्चों ने मिलकर खूब मजे किए. उनके लिए फ्रेंच फ्राइज, कपकेक, पैटीज, गुलाब जामुन और ठंडी ड्रिंक तक मंगाई गई. लेकिन इसके पीछे की जो वजह थी वो काफी मजेदार और हैरान कर देने वाली थी.

कनाडा से आई मदद ने बना दिया दिन खास

इस वीडियो को सूरज कुमार नाम के एक युवा कंटेंट क्रिएटर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. सूरज अक्सर अपने दोस्तों के लिए खाना बनाते हैं और उससे जुड़े वीडियो भी बनाते हैं. इस बार उन्होंने अपने दोस्तों के लिए कुछ ऐसा करने की सोची, जिसे देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए.

वीडियो में सूरज बताते हैं कि कनाडा में रहने वाली केशा दीदी की तरफ से उन्हें पैसे मिले थे. बस फिर क्या था, इन पैसों से बच्चों के लिए एक छोटी सी पार्टी रखने का प्लान बन गया.

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आलू काटे और शुरू हो गई फ्रेंच फ्राइज की तैयारी

पार्टी के लिए सूरज खुद खाना तैयार करते नजर आए. सबसे पहले उन्होंने आलू निकाले और उन्हें काटकर फ्रेंच फ्राइज बनाने की तैयारी शुरू कर दी. बच्चे भी आसपास नजर आए और पार्टी की तैयारियों का मजा लेते दिखे.

इसके बाद एक-एक करके पार्टी में रखी बाकी चीजें भी सामने आने लगीं. ठंडी ड्रिंक, कपकेक, पैटीज और गुलाब जामुन देखकर बच्चों की खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता है.

बच्चों के लिए छोटी सी पार्टी में था बहुत सारा प्यार

सूरज ने सारी चीजें तैयार करने के बाद उन्हें प्लेट में सजाया और फिर अपने दोस्तों को खाना परोसा. बच्चों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और खूब मस्ती की. वीडियो में बच्चों की खुशी देखकर ऐसा लगता है कि उनके लिए यह कोई सामान्य खाना नहीं बल्कि किसी त्योहार जैसा मौका था. सब बच्चे साथ बैठे, खाना खाया और इस खास दिन को यादगार बना दिया.

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सोशल मीडिया पर बोली पब्लिक-हमें भी बुला लो भाई

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सूरज और केशा की जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने बच्चों के लिए मदद करने वाली केशा दीदी को सलाम किया. लोगों का कहना है कि उन्होंने बच्चों के लिए जो किया, वह वाकई दिल छू लेने वाला है.

वहीं कुछ यूजर्स ने सूरज के कंटेंट की भी तारीफ की. एक यूजर ने तो मजाकिया अंदाज में कह दिया कि भाई अगली पार्टी में हमें भी अपने दोस्तों में शामिल कर लेना. यानी बच्चों की दावत देखकर बड़े भी पार्टी में शामिल होने का मन बना बैठे.

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