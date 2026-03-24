घोड़ी चढ़ रहे दूल्हे की हुई फजीहत, सीढ़ियों पर अचानक बिदकी दूल्हे राजा की सवारी और फिर धड़ाम, वीडियो वायरल
वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा पूरे शाही अंदाज में सजा-धजा घोड़ी पर बैठा हुआ है. आसपास बारातियों की भीड़ है और हर कोई इस खास पल को कैमरे में कैद कर रहा है.
शादियों का सीजन हो और उसमें कोई मजेदार किस्सा न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है. भारतीय शादियां अपने रंग, रिवाज और कभी-कभी होने वाले अनोखे कारनामों के लिए जानी जाती हैं. खासकर जब बात दूल्हे की एंट्री की हो, तो हर कोई चाहता है कि वो सबसे अलग और यादगार हो. लेकिन कई बार ये यादगार पल कुछ ऐसे मोड़ ले लेते हैं कि लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हे की ग्रैंड एंट्री थोड़ी ज्यादा ही ‘एडवेंचरस’ हो गई.
घोड़ी पर सवार दूल्हे की अनोखी एंट्री
वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा पूरे शाही अंदाज में सजा-धजा घोड़ी पर बैठा हुआ है. आसपास बारातियों की भीड़ है और हर कोई इस खास पल को कैमरे में कैद कर रहा है. इसी बीच दूल्हा घोड़ी के साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है, मानो कोई फिल्मी सीन शूट हो रहा हो. शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है और लोग भी इस अनोखी एंट्री को देखकर उत्साहित नजर आते हैं.
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सीढ़ियों पर चढ़ते ही बिगड़ गया खेल
जैसे ही घोड़ी सीढ़ियों पर कदम रखती है, मामला अचानक बदल जाता है. घोड़ी थोड़ी असहज हो जाती है और कुछ ही सेकंड में बिदक जाती है. वहां मौजूद लोग संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है. घोड़ी का संतुलन बिगड़ता है और दूल्हा सीधे नीचे गिर पड़ता है. यह पूरा नजारा इतना अचानक होता है कि देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं.
बारातियों में मची अफरातफरी
दूल्हे के गिरते ही आसपास मौजूद लोगों में हलचल मच जाती है. कुछ लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं, जबकि कुछ इस पूरे वाकये को देखकर हंसने लगते हैं. वीडियो में साफ दिखता है कि दूल्हा गिरने के बाद खुद को संभालने की कोशिश करता है और आसपास के लोग उसे उठाते हैं. हालांकि राहत की बात ये है कि दूल्हे को कोई गंभीर चोट नहीं लगती.
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सोशल मीडिया पर छाया मजेदार वीडियो
यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, वैसे ही वायरल हो गया. लोग इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कोई इसे ‘ओवरकॉन्फिडेंस का नतीजा’ बता रहा है तो कोई कह रहा है कि ‘एंट्री यादगार तो हो गई’. कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि दूल्हे ने शादी से पहले ही ‘पहली परीक्षा’ दे दी. एक यूजर ने लिखा...भाई, घोड़ी भी सोच रही होगी ये क्या करा रहे हो. दूसरे ने लिखा...सीढ़ियां चढ़ना था या स्टंट करना था.
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Source: IOCL