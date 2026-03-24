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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगघोड़ी चढ़ रहे दूल्हे की हुई फजीहत, सीढ़ियों पर अचानक बिदकी दूल्हे राजा की सवारी और फिर धड़ाम, वीडियो वायरल

घोड़ी चढ़ रहे दूल्हे की हुई फजीहत, सीढ़ियों पर अचानक बिदकी दूल्हे राजा की सवारी और फिर धड़ाम, वीडियो वायरल

वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा पूरे शाही अंदाज में सजा-धजा घोड़ी पर बैठा हुआ है. आसपास बारातियों की भीड़ है और हर कोई इस खास पल को कैमरे में कैद कर रहा है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 24 Mar 2026 07:27 AM (IST)
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शादियों का सीजन हो और उसमें कोई मजेदार किस्सा न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है. भारतीय शादियां अपने रंग, रिवाज और कभी-कभी होने वाले अनोखे कारनामों के लिए जानी जाती हैं. खासकर जब बात दूल्हे की एंट्री की हो, तो हर कोई चाहता है कि वो सबसे अलग और यादगार हो. लेकिन कई बार ये यादगार पल कुछ ऐसे मोड़ ले लेते हैं कि लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हे की ग्रैंड एंट्री थोड़ी ज्यादा ही ‘एडवेंचरस’ हो गई.

घोड़ी पर सवार दूल्हे की अनोखी एंट्री

वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा पूरे शाही अंदाज में सजा-धजा घोड़ी पर बैठा हुआ है. आसपास बारातियों की भीड़ है और हर कोई इस खास पल को कैमरे में कैद कर रहा है. इसी बीच दूल्हा घोड़ी के साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है, मानो कोई फिल्मी सीन शूट हो रहा हो. शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है और लोग भी इस अनोखी एंट्री को देखकर उत्साहित नजर आते हैं.

 
 
 
 
 
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सीढ़ियों पर चढ़ते ही बिगड़ गया खेल

जैसे ही घोड़ी सीढ़ियों पर कदम रखती है, मामला अचानक बदल जाता है. घोड़ी थोड़ी असहज हो जाती है और कुछ ही सेकंड में बिदक जाती है. वहां मौजूद लोग संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है. घोड़ी का संतुलन बिगड़ता है और दूल्हा सीधे नीचे गिर पड़ता है. यह पूरा नजारा इतना अचानक होता है कि देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं.

बारातियों में मची अफरातफरी

दूल्हे के गिरते ही आसपास मौजूद लोगों में हलचल मच जाती है. कुछ लोग तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं, जबकि कुछ इस पूरे वाकये को देखकर हंसने लगते हैं. वीडियो में साफ दिखता है कि दूल्हा गिरने के बाद खुद को संभालने की कोशिश करता है और आसपास के लोग उसे उठाते हैं. हालांकि राहत की बात ये है कि दूल्हे को कोई गंभीर चोट नहीं लगती.

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सोशल मीडिया पर छाया मजेदार वीडियो

यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, वैसे ही वायरल हो गया. लोग इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कोई इसे ‘ओवरकॉन्फिडेंस का नतीजा’ बता रहा है तो कोई कह रहा है कि ‘एंट्री यादगार तो हो गई’. कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि दूल्हे ने शादी से पहले ही ‘पहली परीक्षा’ दे दी. एक यूजर ने लिखा...भाई, घोड़ी भी सोच रही होगी ये क्या करा रहे हो. दूसरे ने लिखा...सीढ़ियां चढ़ना था या स्टंट करना था.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 24 Mar 2026 07:27 AM (IST)
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