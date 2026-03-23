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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजब क्रिस गेल का छक्का वेस्टइंडीज के लिए बन गया था पनौती, यूजर्स बोले, अपनी ही टीम की फील्डिंग सेट कर दी

जब क्रिस गेल का छक्का वेस्टइंडीज के लिए बन गया था पनौती, यूजर्स बोले, अपनी ही टीम की फील्डिंग सेट कर दी

दरअसल, बात है सन् 2006 की. वेस्टइंडीज की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई हुई थी. 9 से 13 मार्च तक चलने वाला ये टेस्ट मैच सीरीज का पहला मुकाबला था और ऑकलैंड में खेला जा रहा था.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 23 Mar 2026 09:00 PM (IST)
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बात क्रिकेट में छक्कों की हो और यूनिवर्स बॉस यानी क्रिस गेल का जिक्र न आए ये तो असंभव है. जी हां, वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल को दुनिया उनके रनों से ज्यादा छक्कों के लिए याद करती है. जब क्रिस गेल छक्के मारते थे तो सामने वाली टीम को अहसास हो जाता था कि मैच हाथ से निकल चुका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिस गेल का मारा हुआ एक छक्का उनकी ही टीम के लिए तब पनौती बन गया था जब वो जीता हुआ मैच हार गए थे. अब ये किस्सा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

जब क्रिस गेल के छक्के की वजह से हार गई थी वेस्टइंडीज

दरअसल, बात है सन् 2006 की. वेस्टइंडीज की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई हुई थी. 9 से 13 मार्च तक चलने वाला ये टेस्ट मैच सीरीज का पहला मुकाबला था और ऑकलैंड में खेला जा रहा था. मैच की आखिरी पारी चल रही थी और वेस्टइंडीज को जीतने के लिए 290 रन चाहिए थे. क्रिस गेल और डैरेन गंगा के बीच पहले विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी हो चुकी थी और लग रहा था कि मैच वेस्टइंडिज ले जाएगी. इसी बीच क्रिस गेल ने अपने पाले में आई डेनियल विटोरी की गेंद को छक्के पर भेज दिया और यहीं से शुरू हुई पनौती जो टीम को ले डूबी.

क्रिस ने स्टेडियम के बाहर मार दी थी बॉल

हुआ कुछ यूं कि क्रिस गेल ने जो छक्का मारा था वो इतना लंबा था कि गेंद स्टैंड से बाहर चली गई और खो गई. ऐसे में अंपायर्स को नई बॉल मंगानी पड़ी, लेकिन उनके पास उतनी पुरानी बॉल नहीं थी जिससे खोई हुई गेंद को रिप्लेस किया जा सके.  ऐसे में अंपायर्स ने एक बॉल ली और उसे कंकर वाली पिच पर बार बार मारा ताकि वो पुरानी हो जाए. अब जैसे ही वो पुरानी हुई वैसे ही ये गेंद वेस्टइंडीज के लिए सिर दर्द का सबब बन गई.

रिवर्स स्विंग होने लगी थी नई गेंद

इसके बाद हुआ यूं कि ये गेंद थोड़ी देर बाद जैसे ही न्यूजीलैंड के गेंदबाज शेन बॉन्ड के हाथ में गई इसमें अचानक रिवर्स स्विंग आ गई और बॉल जबरदस्त तरीके से रिवर्स स्विंग होने लगी और जो वेस्टइंडीज कभी 148 पर बगैर नुकसान खेल रही थी, 290 रन का पीछा करते हुए 263 रनों पर ढेर हो गई. न्यूजीलैंड इस मैच को 27 रनों से जीती और शेन बॉन्ड ने दूसरी पारी में 5 विकेट लिए. मैच जीतने के बाद शेन बॉन्ड ने कहा...."मैच का टर्निंग पॉइंट वही था जब क्रिस गेल ने गेंद को स्टैंड से बाहर दे मारा, हमें नई गेंद मिली और वो रिवर्स स्विंग होने लगी. बस हमने उसका पूरा फायदा उठाया और हम मैच जीत गए."

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यूजर्स बोले, अपनी ही टीम की फील्डिंग सेट कर दी

सोशल मीडिया पर अब ये मजेदार किस्सा तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस मैच में तो अंपायर को मैन ऑफ द मैच देना चाहिए. एक और यूजर ने लिखा....इसलिए कहते हैं कि टेस्ट मैच को टेस्ट की तरह ही खेलो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....क्रिस गेल ने अपनी ही टीम की फील्डिंग सेट कर दी.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 23 Mar 2026 08:59 PM (IST)
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