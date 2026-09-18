चोरी ऊपर से सीना जोरी...रेलवे की चादर चुराते पकड़ी गई दीदी, दिखाने लगीं रौबी

ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों को रेलवे की तरफ से कई जरूरी सुविधाएं दी जाती हैं. सीट, कंबल और चादर जैसी चीजें सफर को आरामदायक बनाने के लिए होती हैं, लेकिन कुछ लोग इन सुविधाओं को अपना समझकर घर ले जाने की कोशिश भी करते हैं. अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कपल रेलवे की चादर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है.

मामला सामने आने के बाद जब उनसे सवाल किया गया तो दोनों अलग-अलग तरह के बहाने बनाते नजर आए. ऊपर से रेलवे कर्मचारी को तेवर भी दिखाए. वीडियो देखने के बाद लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा और कमेंट्स में जमकर मजे लिए गए.

चादर लेकर निकल रहा था कपल

वायरल वीडियो में एक कपल रेलवे की चादर लेकर जाता हुआ दिखाई देता है. वीडियो में उनसे चादर को लेकर सवाल किया जाता है, जिसके बाद दोनों सफाई देने की कोशिश करते नजर आते हैं. बातचीत के दौरान कपल की तरफ से अलग-अलग बातें कही जाती हैं. फिर सवाल कर रहा इंसान उनसे बैग खोलने को कहता है और पूरा खेल ही पलट जाता है. बैग में रेलवे की चोरी की हुई चादर निकलती है, इसके बावजूद महिला नहीं मानती है. यह पूरा मामला कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखने वाले लोग इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि आखिर रेलवे की चीजों को कोई अपने साथ घर ले जाने की कोशिश कैसे कर सकता है.

यह भी पढ़ें : बैंकॉक में गणेश जी मोदक की जगह लगाया बबल टी का भोग, वीडियो वायरल

बोले यूजर्स- फिर कहते हैं देश का विकास नहीं हो रहा

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने अपने अंदाज में कमेंट करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, फिर लोग बोलते हैं देश का विकास नहीं हो रहा, भाई पहले चादर तो वापस रहने दो. दूसरे ने मजाक में कहा, रेलवे ने सुविधा दी थी, होम डिलीवरी थोड़ी. एक यूजर ने लिखा, ट्रेन की चादर देखकर लगा होगा घर का बेड खाली है. वहीं दूसरे ने कहा, सरकारी सामान को अपना समझने की स्पीड तो देखो. एक अन्य यूजर ने लिखा, देश की तरक्की में इनका भी योगदान है, बस तरक्की में सामान रेलवे का है. किसी ने कहा, पकड़े गए तो बहानों की पूरी किताब खोल दी. वहीं एक यूजर ने मजेदार अंदाज में लिखा, अगली बार तकिया और पर्दे भी पैक कर लेना. कई लोगों ने इसे गलत बताते हुए कहा कि सार्वजनिक सुविधाओं की चीजें घर ले जाने की आदत पर रोक लगनी चाहिए.

यह भी पढ़ें : कीचड़ से सनी थी सड़क, सुनवाई नहीं हुई तो गांव के लड़कों ने चमका डाली