गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगछुट्टी लेने के बाद कर्मचारी को मिला हैरान करने वाला जवाब, पोस्ट वायरल

छुट्टी लेने के बाद कर्मचारी को मिला हैरान करने वाला जवाब, पोस्ट वायरल

छुट्टी की मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद निजी काम से छुट्टी लेने वाले कर्मचारी को क्लाइंट ने वापस काम पर न आने का मैसेज किया, जानें सोशल मीडिया पर वायरल हुई पोस्ट के बारे में.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 17 Sep 2026 10:46 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में ऑफिस कल्चर से हर कोई परेशान है. ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक कर्मचारी ने अपने ऑफिस से जुड़ा एक मामला शेयर किया. जिसमें छुट्टी को लेकर क्लाइंट का रूड बिहेवियर की चर्चा हो रही है. कर्मचारी के मुताबिक, उनकी कंपनी जिस क्लाइंट के लिए काम करती है, वहां छुट्टी लेने के लिए कई नियमों का पालन करना पड़ता है. पोस्ट में बताया गया कि क्लाइंट कर्मचारियों से छुट्टी लेने से पहले अनुमति मांगने के साथ-साथ वर्क ग्रुप में भी इसकी जानकारी देनी होती है. कर्मचारी को ग्रुप में यह भी बताना होता है कि वह किस तरह की छुट्टी पर है.

पोस्ट में शेयर किया मैसेज

पोस्ट लिखने वाले कर्मचारी ने बताया कि उसके एक सहकर्मी ने पहले से छुट्टी के लिए आवेदन किया था. हालांकि, उसकी छुट्टी मंजूर नहीं हुई. जिस दिन उसे छुट्टी लेनी थी, उस दिन उसे पर्सनल काम था. इसके बाद क्लाइंट की तरफ से कर्मचारी को एक मैसेज भेजा गया. क्लाइंट ने मैसेज में लिखा कि कर्मचारी की छुट्टी मंजूर नहीं हुई थी और वह जहां है, वहीं रह सकता है. साथ ही उसे दोबारा काम पर नहीं आने के लिए कहा गया. सोशल मीडिया पर व्यक्ति ने WhatsApp मैसेज का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है. जहां लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: क्लास टीचर ने जवान छात्रों के साथ जमकर लगाए ठुमके- वीडियो ने काटा बवाल

वायरल हो गई पोस्ट

यह मैसेज सामने आने के बाद मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया. कई यूजर्स ने क्लाइंट के इस बिहेवियर पर प्रतिक्रिया दी. लोगों ने छुट्टी से जुड़े नियमों और कर्मचारियों के साथ बातचीत के तरीके को लेकर अपनी बातें शेयर कीं. एक यूजर ने कहा कि छुट्टी की जानकारी देने को केवल अनुमति मांगने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. एक अन्य यूजर ने कर्मचारी को ऐसी जगह काम करने के बजाय दूसरी नौकरी तलाशने की सलाह दी.

कमेंट कर रहे लोग

एक अन्य यूजर ने कमेंट कर कहा कि कर्मचारियों के निजी काम, परिवार और जरूरी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. एक अन्य व्यक्ति ने अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि उसने एक दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन कई महीनों बाद भी उसके मैनेजर टीम मीटिंग में उस छुट्टी की बात बार-बार करते रहते

यह भी पढ़ें: क्या है बिकनी पहन गंगा जी में स्नान करती दिखी महिला की हकीकत, हो जाएंगे हैरान

About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
Read More
Published at : 17 Sep 2026 10:46 PM (IST)
Tags :
Office Message
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
चोरी करने पहुंचा शख्स ग्रिल में फंसा, लोगों ने मार-मारकर बना दिया भूत
चोरी करने पहुंचा शख्स ग्रिल में फंसा, लोगों ने मार-मारकर बना दिया भूत
ट्रेंडिंग
नेपाल में महिला ने मासूम कुत्ते को नदी में फेंका, वीडियो वायरल
नेपाल में महिला ने मासूम कुत्ते को नदी में फेंका, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
अधिकारी नहीं सुने तो स्ट्रे डॉग्स संग दफ्तर पहुंच गए लोग, मामला वायरल
अधिकारी नहीं सुने तो स्ट्रे डॉग्स संग दफ्तर पहुंच गए लोग, मामला वायरल
ट्रेंडिंग
रील बनाने के लिए बच्चे के हाथ बांधकर बरसाए कोड़े, वीडियो देख भड़के यूजर्स
रील बनाने के लिए बच्चे के हाथ बांधकर बरसाए कोड़े, वीडियो देख भड़के यूजर्स
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Sandeep Chaudhary: 100% टैरिफ बढ़ा..भारत क्या करेगा? | Trump Tariff | PM Modi
Baba Bageshwar Controversy: त्योहार पर तकरार...गरबा पर धर्म की 'दीवार'। Bharat Ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UPI चार्ज पर सियासत, सरकार बोली- नहीं था कोई विरोध, कांग्रेस का दावा- कमेटी में नहीं हुई चर्चा
UPI चार्ज पर सियासत, सरकार बोली- नहीं था कोई विरोध, कांग्रेस का दावा- कमेटी में नहीं हुई चर्चा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में PM मोदी के जन्मदिन का जश्न, CM योगी ने जलाए 'आशीर्वाद के दीये'
लखनऊ में PM मोदी के जन्मदिन का जश्न, CM योगी ने जलाए 'आशीर्वाद के दीये'
बॉलीवुड
BMC के 20 स्कूलों को बदलेंगे अलिया भट्ट-रणबीर कपूर, पीएम मोदी के बर्थडे पर लिया संकल्प
बीएमसी के 20 स्कूलों को बदलेंगे अलिया भट्ट-रणबीर कपूर, पीएम मोदी के बर्थडे पर लिया संकल्प
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा का तूफान, संजू का भी योगदान, भारत ने अफगानिस्तान को दिया 222का लक्ष्य
अभिषेक शर्मा का तूफान, संजू का भी योगदान, भारत ने अफगानिस्तान को दिया 222का लक्ष्य
इंडिया
अमित शाह के WB दौरों को लेकर महुआ मोइत्रा की UN में शिकायत, जानें क्या कहा
अमित शाह के WB दौरों को लेकर महुआ मोइत्रा की UN में शिकायत, जानें क्या कहा
विश्व
'मक्का पैक्ट पर अब आ गया...', हूती हमले के बीच बोले पाक रक्षा मंत्री का बड़ा बयान
'मक्का पैक्ट पर अब आ गया...', हूती हमले के बीच बोले पाक रक्षा मंत्री का बड़ा बयान
इंडिया
नशे की जांच से पहले होटल निकल गए पायलट! 8 क्रू मेंबर्स सस्पेंड
नशे की जांच से पहले होटल निकल गए पायलट! 8 क्रू मेंबर्स सस्पेंड
ओटीटी
‘राइज एंड फॉल 2’ में चार नाम हुए कंफर्म, कौन हैं ये कंटेस्टेंट्स?
‘राइज एंड फॉल 2’ में चार नाम हुए कंफर्म, कौन हैं ये कंटेस्टेंट्स?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget