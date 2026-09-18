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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग22 मिनट की टैक्सी राइड के लिए चुकाए 9580, भारतीय ने शेयर किया वीडियो

22 मिनट की टैक्सी राइड के लिए चुकाए 9580, भारतीय ने शेयर किया वीडियो

नॉर्वे में 29 किलोमीटर की टैक्सी राइड के लिए भारतीय यात्री को 9,580 चुकाने पड़े. भारतीय यात्री ने वीडियो शेयर कर भारत की Uber से नॉर्वे की टैक्सी राइड की तुलना की .

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 18 Sep 2026 08:47 AM (IST)
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विदेश घुमने का सपना हर किसी का होता है. और विदेश घूमने का एक्सपीरियंस हर किसी के लिए अलग होता है. वहां की खूबसूरत जगहें और शानदार सड़कें लोगों को खूब पसंद आती हैं, लेकिन कई बार वहां की कीमतें भी हैरान कर देती हैं. ऐसा ही कुछ नॉर्वे पहुंचे एक भारतीय यात्री के साथ हुआ. उन्होंने अपनी टैक्सी राइड का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. वीडियो में बारिश के बीच कार से सफर और बाहर का खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है. सफर तो उन्हें काफी अच्छा लगा, लेकिन जब बिल सामने आया तो इसकी कीमत ने लोगों का ध्यान खींच लिया.

22 मिनट में 29 किलोमीटर का सफर

भारतीय यात्री विनोद ने सोशल मीडिया पर नॉर्वे में अपनी टैक्सी राइड का अनुभव शेयर किया. पोस्ट के मुताबिक, उन्होंने करीब 29 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 22 मिनट में तय की. वीडियो में कार के अंदर से सड़क का नजारा दिखाई देता है, जहां बारिश के बीच टैक्सी आगे बढ़ रही है. उन्होंने अपने सफर को स्मूद और अच्छा बताया. लेकिन इस छोटे से सफर की कीमत जानने के बाद मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया. विनोद ने अपनी पोस्ट में बताया कि इस राइड के लिए उन्हें 934 NOK यानी करीब ₹9,580 का भुगतान करना पड़ा. भारतीय रुपये में यह रकम देखने के बाद कई लोगों को किराया काफी ज्यादा लगा. खास बात यह है कि यह पूरा सफर करीब 22 मिनट का था. विनोद ने अपनी पोस्ट के साथ टैक्सी राइड का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें कार के अंदर से नॉर्वे की सड़कें दिखाई दे रही हैं.

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भारत की Uber को लेकर कही ये बात

विनोद ने अपने अनुभव की तुलना भारत में मिलने वाली Uber राइड से भी की. उन्होंने बताया कि भारत में उन्हें कई बार इससे काफी सस्ती Uber राइड मिली है. उनका कहना था कि भारत की कैब हमेशा प्रीमियम अनुभव नहीं देती, लेकिन कीमत के मामले में काफी कम पड़ती है. उनकी इसी तुलना ने लोगों का ध्यान खींच लिया और सोशल मीडिया पर भारत और नॉर्वे में टैक्सी के खर्च को लेकर चर्चा शुरू हो गई.

सिर्फ किराए की तुलना करना कितना सही?

पोस्ट पर लोगों ने अपनी-अपनी राय रखी. कुछ लोगों ने कहा कि भारत में कैब की कीमतें नॉर्वे के मुकाबले काफी कम हैं. वहीं कुछ यूजर्स ने यह भी बताया कि अलग-अलग देशों के खर्च की तुलना सिर्फ भारतीय रुपये में कीमत बदलकर नहीं की जा सकती. वहां की सैलरी, जीवन-यापन का खर्च और सर्विस की कीमत भी देखनी होती है. इसी वजह से एक तरफ लोगों को ₹9,580 का बिल ज्यादा लगा, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इसे नॉर्वे के स्थानीय खर्च और कमाई के हिसाब से देखने की बात कही.

सोशल मीडिया पर छाया टैक्सी का बिल

विनोद की पोस्ट सामने आने के बाद नॉर्वे में टैक्सी के किराए को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी. पोस्ट में उन्होंने नॉर्वे के सफर का अनुभव साझा करते हुए भारत में मिलने वाली सस्ती Uber राइड का भी जिक्र किया था. अब यह पोस्ट लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि विदेश में घूमने से पहले वहां के लोकल ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा के खर्च की जानकारी रखना कितना जरूरी है.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 18 Sep 2026 08:47 AM (IST)
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