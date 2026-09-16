बैंकॉक में गणेश जी मोदक की जगह लगाया बबल टी का भोग, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर भगवान गणेश की भक्ति से जुड़ा एक ऐसा वीडियो तेजी से चर्चा में है, जिसे देखकर भारतीयों को पहली नजर में यकीन ही नहीं हुआ कि आखिर गणपति बप्पा के सामने ये क्या रखा है. भारत में जहां गणेश जी को मोदक और लड्डू का भोग लगाने की परंपरा खूब लोकप्रिय है, वहीं थाईलैंड के बैंकॉक में भक्तों ने अपनी भक्ति का अंदाज ही बदल दिया है. यहां गणेश जी की एक प्रतिमा के सामने लड्डुओं की जगह बड़े-बड़े कपों में बबल टी यानी बोबा मिल्क टी चढ़ाई जा रही है. वीडियो सामने आते ही लोग हैरान भी हैं और इस अनोखी थाई परंपरा को देखकर काफी खुश भी नजर आ रहे हैं.

बैंकॉक में गणेश जी को चढ़ रही बबल टी

वायरल हो रहा यह वीडियो बैंकॉक में रहने वाली इंस्टाग्राम यूजर पिया पिंग ने शेयर किया है. वीडियो में वह यूनियन मॉल के बाहर बने भगवान गणेश के एक मंदिरनुमा स्थल पर पहुंचती दिखाई देती हैं. उनके हाथ में भी कई कप बबल टी नजर आती है. लेकिन असली हैरानी तब होती है, जब कैमरा गणेश जी की प्रतिमा के सामने जाता है. वहां कई बड़े प्लास्टिक कप रखे दिखाई देते हैं, जिनमें बबल टी भरी हुई है.

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भारत में लड्डू, थाईलैंड में बोबा का भोग

पिया वीडियो में बताती हैं कि भारत में भक्त आमतौर पर गणेश जी को लड्डू या मोदक चढ़ाते हैं, लेकिन बैंकॉक में इस परंपरा का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है. यहां लोगों के बीच बबल टी काफी लोकप्रिय है और इसी पसंदीदा ड्रिंक को भक्त गणेश जी के सामने भोग के रूप में चढ़ाते हैं. यानी भक्ति वही है, बस भगवान को चढ़ाई जाने वाली चीज स्थानीय पसंद के हिसाब से बदल गई है.

मॉल में मिलती है पसंद की बबल टी

इस वीडियो की एक और दिलचस्प बात लोगों का ध्यान खींच रही है. गणेश जी की प्रतिमा के पास एक गाइड भी लगा हुआ है, जिसमें मॉल के अलग-अलग फ्लोर पर मौजूद बबल टी ब्रांड्स की जानकारी दी गई है. मतलब भक्त अपनी पसंद का ब्रांड चुन सकते हैं, मॉल के अंदर जा सकते हैं और अपनी पसंद की बबल टी खरीदकर गणेश जी को चढ़ा सकते हैं. सोशल मीडिया यूजर्स के लिए यह नजारा काफी अनोखा है.

मनोकामना पूरी हुई तो बढ़ जाता है भोग

पिया के मुताबिक, इस परंपरा के पीछे एक मान्यता भी जुड़ी हुई है. बताया जाता है कि जब किसी भक्त की गणेश जी से मांगी गई मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वह दोबारा मंदिर आकर पहले से ज्यादा बबल टी चढ़ाता है. अगर किसी ने शुरुआत में तीन कप चढ़ाए थे, तो अगली बार छह कप ला सकता है. इसके बाद संख्या 12 तक पहुंच सकती है और कुछ मामलों में भक्त बड़ी संख्या में कप लेकर भी पहुंचते हैं.

3 कप से 200 कप तक पहुंच सकता है ऑफरिंग

वीडियो में पिया ने इस मान्यता का जिक्र करते हुए बताया कि कुछ भक्त अपनी इच्छा पूरी होने के बाद पहले से ज्यादा बबल टी चढ़ाने आते हैं. ऐसे में तीन कप से शुरू हुई भेंट छह, 12 और फिर काफी ज्यादा संख्या तक पहुंच सकती है. यहां तक कि कुछ भक्त 200 कप तक बबल टी चढ़ाने की बात भी करते हैं. यही वजह है कि गणेश जी की प्रतिमा के सामने कभी-कभी बबल टी के ढेर सारे कप दिखाई देते हैं.

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भारतीय यूजर्स बोले- गणपति बप्पा के लिए यह भी चलेगा

वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स भी इसे देखकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों को गणेश जी के सामने बबल टी के कप देखकर काफी हैरानी हुई. वहीं कुछ यूजर्स इस अनोखी परंपरा से बेहद खुश नजर आए. लोगों का कहना है कि भगवान के प्रति आस्था और भक्ति की भावना अलग-अलग जगहों पर अलग तरीके से दिखाई दे सकती है. किसी के लिए लड्डू खास हैं तो किसी के लिए बबल टी.

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