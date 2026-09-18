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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकांग्रेस के झटके बाद स्टालिन का नया प्लान? पवार-उद्धव के बाद ममता तक पहुंची बात

कांग्रेस के झटके बाद स्टालिन का नया प्लान? पवार-उद्धव के बाद ममता तक पहुंची बात

ममता बनर्जी और कनिमोझी की मुलाकात के बाद इंडिया गठबंधन में हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस और डीएमके के बीच पहले ही काफी दूरी बढ़ चुकी है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 18 Sep 2026 10:46 AM (IST)
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द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) की नेता कनिमोझी करुणानिधी ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की. ममता और कनिमोझी के बीच कोलकाता में कई मुद्दों पर चर्चा हुई. कनिमोझी ममजा के कालीघाट वाले आवास पर पहुंची थीं. ममता और कनिमोझी के बीच हुई मुलाकात पर तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर बात हुई है. कयास लगाया जा रहा है कि कहीं वे तीसरे मोर्चे की प्लानिंग तो नहीं कर रहे.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक टीएमसी नेता ने कहा, 'कनिमोझी ने ममता के आवास पर बंद कमरे में उनके साथ बैठक की. दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई.' हालांकि, उन्होंने इन मुद्दों का ब्योरा नहीं दिया. यह मुलाकात कनिमोझी की मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार के साथ हुई चर्चाओं के कुछ दिनों बाद हुई है.

क्या तीसरे मोर्चे की चल रही तैयारी

ममता और कनिमोझी की मुलाकात ने तीसरे मोर्चे की अटकलों को तेज कर दिया है. यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब डीएमके और कांग्रेस के बीच दूरी बढ़ चुकी है और अब इंडिया गठबंधन के बीच हलचल तेज है. अहम बात यह भी है कि कनिमोझी ने इससे पहले भी कई नेताओं से मुलाकात की थी. हालांकि तीसरे मोर्चे को लेकर किसी तरह की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

कांग्रेस ने चुनाव के बाद छोड़ा था डीएमके का साथ

डीएमके और कांग्रेस के बीच तनाव और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के कई क्षेत्रीय घटकों के बीच मतभेदों के बीच कनिमोझी की इन नेताओं से हुई मुलाकातों ने ध्यान खींचा है. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद डीएमके और कांग्रेस के बीच संबंधों में तनाव आ गया. कांग्रेस अब एक्टर से नेता बने सी जोसेफ विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है, जबकि द्रमुक विपक्ष में है.

यह भी पढ़ें : TMC पर राहुल गांधी का बड़ा मैसेज, 'यह लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं, यह...'

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 18 Sep 2026 10:46 AM (IST)
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Kanimozhi TMC Mamata Banerjee INDIA
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