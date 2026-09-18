IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव के फ्यूचर पर कोच गंभीर का चौंकाने वाला बयान; जानें क्या कहा

वैभव के फ्यूचर पर कोच गंभीर का चौंकाने वाला बयान; जानें क्या कहा

Gautam Gambhir On Vaibhav Sooryavanshi: अफगानिस्तान टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी एक बार भी बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे. अब गौतम गंभीर ने उनको लेकर बड़ा बयान जारी किया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 18 Sep 2026 11:45 AM (IST)
Preferred Sources

भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज खत्म हो चुकी है. टीम इंडिया ने यह सीरीज 3-0 से जीती, लेकिन फैंस के मन में एक निराश जरूर रह गई. हजारों लोग सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बैटिंग देखने मैदान में जाते थे, लेकिन 15 वर्षीय बल्लेबाज को तीनों मैचों से बाहर बैठना पड़ा. अब हेड कोच गौतम गंभीर ने खुलासा किया है कि आखिर वैभव को कब तक प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना पड़ सकता है.

अफगानिस्तान के खिलाफ तीनों मैचों में संजू सैमसन ने ओपनिंग की. उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से पकड़ और तीन पारियों में 2 अर्धशतक जड़ दिए. ऐसे में वैभव को अपने मौके के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है और गंभीर ने भी इसी बात को दोहराया है.

कब तक बैठे रहेंगे बाहर

गौतम गंभीर ने तीसरे टी20 के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "वैभव के नजरिए से देखें, उनके साथ एकदम स्पष्ट बातचीत हुई कि उन्हें अपने मौके का इंतजार करना होगा." गंभीर चाहे अभी वैभव को मौका ना दे पा रहे हों, लेकिन उन्होंने माना कि यह 15 साल का लड़का एक गजब का टैलेंट है.

गंभीर ने संजू सैमसन का नाम लिए बिना कहा कि, "हम जानते हैं कि वह कितना गजब का टैलेंट है और क्या करने में सक्षम है. लेकिन एक खिलाड़ी जो पिछले 2-3 साल से लगातार परफॉर्म कर रहा हो, उसे हमेशा आगे रखा जाएगा बजाय उसके जो अभी-अभी टीम में आया हो."

यह भी पढ़ें: जोस बटलर ने रचा इतिहास, 15000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज

जरूर मिलेगा मौका

कोच गंभीर, वैभव सूर्यवंशी के करियर को लेकर आशावादी हैं और कहते हैं कि जब उन्हें मौका मिलेगा तो वो लंबे समय तक टीम में बने रहेंगे और यही भारतीय क्रिकेट को परिभाषित करता है. हमें ड्रेसिंग रूम में जबरदस्त कम्पटीशन और टैलेंट चाहिए."

ओपनिंग को लेकर वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन में जबरदस्त टक्कर रही है. अफगानिस्तान सीरीज के तीनों मैचों में सैमसन को मौका मिला, जिनमें उन्होंने 10, 57, 50 रन की पारी खेली. कोच ने वैभव को एक और क्लियर मैसेज देकर कहा कि खिलाड़ी 15 साल का हो या 30 साल का, सभी को अपने-अपने मौके का इंतजार करना पड़ता है.

वैभव अब तक अपने 6 मैचों के छोटे से T20I करियर में वैभव ने 193 रन बनाए हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर 81 रन रहा है और अब तक 2 फिफ्टी लगा चुके हैं.

यह भी पढ़ें:

गंभीर ने हार्दिक पांड्या की वापसी पर जो कहा, सुनकर खुश हो जाएंगे फैंस

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
GAUTAM GAMBHIR SANJU SAMSON Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
जोस बटलर ने रचा इतिहास, 15000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज
जोस बटलर ने रचा इतिहास, 15000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज
क्रिकेट
गंभीर ने हार्दिक पांड्या की वापसी पर जो कहा, सुनकर खुश हो जाएंगे फैंस
गंभीर ने हार्दिक पांड्या की वापसी पर जो कहा, सुनकर खुश हो जाएंगे फैंस
क्रिकेट
ट्रॉफी लेते समय श्रेयस अय्यर ने किया कुछ ऐसा, जीता दिल; वीडियो वायरल
ट्रॉफी लेते समय श्रेयस अय्यर ने किया कुछ ऐसा, जीता दिल; वीडियो वायरल
क्रिकेट
आज एशियन गेम्स में क्वार्टरफाइनल खेलेगी टीम इंडिया, कब और कहां देखें लाइव?
आज एशियन गेम्स में क्वार्टरफाइनल खेलेगी टीम इंडिया, कब और कहां देखें लाइव?
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारतीय मूल के सांसद का धोखा! इंडिया पर अमेरिकी टैरिफ लगाने के लिए डाला वोट
भारतीय मूल के सांसद का धोखा! इंडिया पर अमेरिकी टैरिफ लगाने के लिए डाला वोट
दिल्ली NCR
दिल्ली: 17 वर्षीय लड़की से रेप के बाद हत्या, 3 नाबालिगों सहित 4 अरेस्ट
दिल्ली: 17 वर्षीय लड़की से रेप के बाद हत्या, 3 नाबालिगों सहित 4 अरेस्ट
इंडिया
कांग्रेस के झटके बाद स्टालिन का नया प्लान? पवार-उद्धव के बाद ममता तक पहुंची बात
कांग्रेस के झटके बाद स्टालिन का नया प्लान? पवार-उद्धव के बाद ममता तक पहुंची बात
ओटीटी
रवि तेजा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'इरुमुडी' OTT पर 5 भाषाओं में हुई रिलीज, जानें- कहां देखें
रवि तेजा की ब्लॉकबस्टर 'इरुमुडी' हुई ओटीटी पर रिलीज, जानें- कहां देखें
क्रिकेट
ट्रॉफी लेते समय श्रेयस अय्यर ने किया कुछ ऐसा, जीता दिल; वीडियो वायरल
ट्रॉफी लेते समय श्रेयस अय्यर ने किया कुछ ऐसा, जीता दिल; वीडियो वायरल
इंडिया
EC को ममता बनर्जी ने रात में ही दे दिया जवाब, TMC के लिए नाम भी सौंपे
EC को ममता बनर्जी ने रात में ही दे दिया जवाब, TMC के लिए नाम भी सौंपे
बिहार
नीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग
नीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग
Home Tips
How To Make Cheese At Home: घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत
घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget