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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगचोरी करने पहुंचा शख्स ग्रिल में फंसा, लोगों ने मार-मारकर बना दिया भूत

चोरी करने पहुंचा शख्स ग्रिल में फंसा, लोगों ने मार-मारकर बना दिया भूत

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में चोरी करने गया शख्स घर के ग्रिल में फंस गया, उसके बाद वहां के स्थानीय लोगों ने उसके साथ जो किया उसे देख हंसी नहीं रोक पाएंगे आप.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 17 Sep 2026 08:53 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते हैं, जिसे देख लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाते. कभी कोई अपने जोक्स से लोगों को हंसाता है, तो कभी किसी की अजीब हरकतें यूजर्स को पसंद आ जाती है. लेकिन क्या आपने कभी कुछ ऐसा सुना या देखा है जहां एक चोर चोरी करने गया हो और खुद ही अपने जाल में फंस गया हो? दरअसल ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जहां एक चोर घर में चोरी करने के बाद भागने के दौरान ग्रिल में फंस गया.

ग्रिल में फंस गया युवक

असल में वीडियो में एक शख्स घर पर लगी लोहे की ग्रिल के बीच फंसा हुआ दिखाई देता है. वीडियो में शख्स ग्रिल के सहारे बाहर की तरफ लटका नजर आता है. उसके पैर दीवार के बाहर की ओर हैं और वह खुद को संभालने की कोशिश करता दिख रहा है. उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा ग्रिल के अंदर की तरफ है, जबकि पैर दीवार के बाहर लटक रहे हैं. वहीं कुछ लोग हाथ में डंडा लेकर खड़े हैं और व्यक्ति को मारने लगते हैं.

चोरी करने गया था शख्स

यह वायरल वीडियो सूरत के नाना वराछा इलाके की राजाराम नगर सोसाइटी का बताया जा रहा है. जहां एक चोर NRI के बंगले में चोरी करने घुसा और ग्रिल के बीच में बुरी तरह फंस गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी.

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लोगों ने कर दी पिटाई

वीडियो की सबसे मजेदार बात ही यही है कि चोर उस लोहे की ग्रील में फंस गया और उसके बाद लोगों ने उसे जमकर पिटा. लोगों को चोर की पिटाई करते देख यूजर्स को बड़ा मजा आ रहा है. एक यूजर का कहना कि चोर खुद ही अपने जाल में फंस गया.

जमकर कमेंट्स कर रहे लोग

इस वीडियो को लोगों की बड़ी ही मजाकियां प्रतिक्रिया मिल रही है. कई यूजर्स इस वायरल वीडियो पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि ऐसे लोग के साथ यही होता है. एक दूसरे यूजर ने कमेंट में लिखा कि चोर ने मचाया शोर. एक और यूजर ने कमेंट किया कि चोर बन गया मोर. वहीं कुछ लोग तो केवल हंसने वाली इमोजी कमेंट सेक्शन में डालकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 17 Sep 2026 08:53 PM (IST)
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