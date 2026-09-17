चोरी करने पहुंचा शख्स ग्रिल में फंसा, लोगों ने मार-मारकर बना दिया भूत

सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते हैं, जिसे देख लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाते. कभी कोई अपने जोक्स से लोगों को हंसाता है, तो कभी किसी की अजीब हरकतें यूजर्स को पसंद आ जाती है. लेकिन क्या आपने कभी कुछ ऐसा सुना या देखा है जहां एक चोर चोरी करने गया हो और खुद ही अपने जाल में फंस गया हो? दरअसल ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जहां एक चोर घर में चोरी करने के बाद भागने के दौरान ग्रिल में फंस गया.

ग्रिल में फंस गया युवक

असल में वीडियो में एक शख्स घर पर लगी लोहे की ग्रिल के बीच फंसा हुआ दिखाई देता है. वीडियो में शख्स ग्रिल के सहारे बाहर की तरफ लटका नजर आता है. उसके पैर दीवार के बाहर की ओर हैं और वह खुद को संभालने की कोशिश करता दिख रहा है. उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा ग्रिल के अंदर की तरफ है, जबकि पैर दीवार के बाहर लटक रहे हैं. वहीं कुछ लोग हाथ में डंडा लेकर खड़े हैं और व्यक्ति को मारने लगते हैं.

चोरी करने गया था शख्स

यह वायरल वीडियो सूरत के नाना वराछा इलाके की राजाराम नगर सोसाइटी का बताया जा रहा है. जहां एक चोर NRI के बंगले में चोरी करने घुसा और ग्रिल के बीच में बुरी तरह फंस गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी.

सूरत के नाना वराछा इलाके की राजाराम नगर सोसाइटी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक NRI के बंगले में चोरी करने घुसा चोर ग्रिल के बीच में बुरी तरह फंस गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। pic.twitter.com/Qma7CjkEt9 — UJJWAL DOBHAL (@UjjwalDobhal) September 15, 2026

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लोगों ने कर दी पिटाई

वीडियो की सबसे मजेदार बात ही यही है कि चोर उस लोहे की ग्रील में फंस गया और उसके बाद लोगों ने उसे जमकर पिटा. लोगों को चोर की पिटाई करते देख यूजर्स को बड़ा मजा आ रहा है. एक यूजर का कहना कि चोर खुद ही अपने जाल में फंस गया.

जमकर कमेंट्स कर रहे लोग

इस वीडियो को लोगों की बड़ी ही मजाकियां प्रतिक्रिया मिल रही है. कई यूजर्स इस वायरल वीडियो पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि ऐसे लोग के साथ यही होता है. एक दूसरे यूजर ने कमेंट में लिखा कि चोर ने मचाया शोर. एक और यूजर ने कमेंट किया कि चोर बन गया मोर. वहीं कुछ लोग तो केवल हंसने वाली इमोजी कमेंट सेक्शन में डालकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

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