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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारतीय मूल के सांसद का धोखा! इंडिया पर अमेरिकी टैरिफ लगाने के लिए डाला वोट

भारतीय मूल के सांसद का धोखा! इंडिया पर अमेरिकी टैरिफ लगाने के लिए डाला वोट

डेमोक्रेटिक पार्टी के राजा कृष्णमूर्ति ने 'लिंडसे ओ ग्राहम सेंक्शनिंग ऑफ रूस एंड ईरान एक्ट' के सपोर्ट में वोट किया है. इस कानून से भारत-चीन पर 100 परसेंट टैरिफ लग सकता है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 18 Sep 2026 10:43 AM (IST)
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US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रूस पर प्रतिबंध लगाने को लेकर एक नया बिल पास हुआ है. इस बिल के कानून बनने के बाद यूएस भारत और चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा सकता है.'लिंडसे ओ ग्राहम सेंक्शनिंग ऑफ रूस एंड ईरान एक्ट' नाम का यह बिल 262-159 के बहुमत से पास हुआ है. इस प्रतिनिधि सभा में कुल 6 भारतीय-अमेरिकी सांसद हैं और ये सभी डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं. इनमें से सिर्फ राजा कृष्णमूर्ति ही एकमात्र ऐसे भारतीय-अमेरिकी सांसद थे जिन्होंने इस बिल के पक्ष में वोट दिया. 

पार्टी का दिया साथ
राजा कृष्णमूर्ति के अलावा 5 भारतीय-अमेरिकी सांसद ने अपनी पार्टी के फैसले का पालन किया है. रो खन्ना, प्रमिला जयपाल, अमी बेरा, श्री थानेदार और सुहास सुब्रमण्यम ने इस बिल के खिलाफ वोट किया.

डेमोक्रेटिक पार्टी का मिला सपोर्ट 
 यूएस डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को इस बिल को पास करने में डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट मिला है. राजा कृष्णमूर्ति के अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी के 58 अन्य सांसदों ने भी इस बिल के पक्ष में मतदान किया.

भारत और चीन पर पड़ेगा असर
यह नया कानून रूस से तेल और गैस खरीदने वाले टॉप 5 देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रावधान करता है. इससे भारत और चीन जैसे देशों पर सीधा असर पड़ सकता है. वहीं दूसरी ओर, इसमें अमेरिका द्वारा रूस से खरीदे जाने वाले यूरेनियम को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है. इस बिल की धारा 111 अमेरिकी राष्ट्रपति को निर्देश देती है कि वे रूसी यूरेनियम आयात को नियंत्रित करने वाले मौजूदा अमेरिकी कानून की शर्तों को लागू करें. इसमें खास तौर पर रोसाटॉम (Rosatom) और उसकी किसी भी सहायक या उत्तराधिकारी कंपनी से आने वाले यूरेनियम का जिक्र है.

यूक्रेन को समर्थन
इलिनॉयस से सांसद राजा कृष्णमूर्ति, जो अगले साल जनवरी में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ने वोटिंग से पहले एक यूक्रेनी समूह से मुलाकात की थ. उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लोग अपनी आजादी और संप्रभुता के लिए बहादुरी से लड़ रहे हैं और अमेरिका को उनके साथ मजबूती से खड़े रहना चाहिए.

ये भी पढ़ें: TMC पर राहुल गांधी का बड़ा मैसेज, 'यह लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं, यह...'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 18 Sep 2026 10:43 AM (IST)
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