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How To Make Cheese At Home: घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत

Cheese Making At Home: आप अपनी पसंद के हिसाब से इसका स्वाद और बनावट रख सकते हैं. हालांकि,चीज बनाते समय साफ-सफाई का खास ध्यान रखना जरूरी है, ताकि दूध से बनी चीज जल्दी खराब न हो.

Written By : सोनम |  Updated at : 18 Sep 2026 08:42 AM (IST)
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Easy Homemade Mozzarella Cheese Recipe: बाजार से चीज खरीदना तो आसान है, लेकिन क्या आपने कभी इसे घर पर बनाने की कोशिश की है? अगर आपको लगता है कि घर परचीजबनाना बहुत मुश्किल काम है, तो ऐसा नहीं है. दूध और कुछ आसान चीजों की मदद से घर पर अलग-अलग तरह का ताजाचीजतैयार किया जा सकता है. कुछ चीज बनाने के लिए सिर्फ दूध और नींबू या सिरके जैसी चीजों की जरूरत होती है, जबकि कुछ किस्मों के लिए थोड़े ज्यादा सामान और खास तरीके की जरूरत पड़ती है.

घर पर चीज बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी पसंद के हिसाब से इसका स्वाद और बनावट रख सकते हैं. हालांकि,चीज बनाते समय साफ-सफाई का खास ध्यान रखना जरूरी है, ताकि दूध से बनी चीज जल्दी खराब न हो. अगर पहली बारचीजबना रहे हैं, तो शुरुआत किसी आसान तरीके से करना बेहतर रहेगा.

घर पर बनाएं पनीर

पनीर चीज बनाने के सबसे आसान तरीकों में से एक है. इसे तैयार करने के लिए आपको दूध और दूध को फाड़ने के लिए नींबू का रस या सिरका चाहिए. सबसे पहले दूध को गर्म करें और फिर उसमें थोड़ा-थोड़ा करके नींबू का रस या सिरका डालें. दूध के फटने के बाद उसका ठोस हिस्सा अलग हो जाएगा और पानी अलग दिखाई देने लगेगा. अब इसे मलमल के कपड़े से छान लें. अतिरिक्त पानी निकलने के बाद कपड़े को बांधकर कुछ घंटों के लिए दबाकर रखें. इससे पनीर जम जाएगा और आप इसे अपनी पसंद के आकार में काटकर इस्तेमाल कर सकते हैं.


How To Make Cheese At Home: घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत

घर पर बनाएं रिकोटा

रिकोटा बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ती. इसके लिए दूध, नींबू का रस या सिरका और थोड़ा नमक पर्याप्त हो सकता है. दूध को गर्म करने के बाद उसमें अम्लीय चीज मिलाने से दूध का ठोस हिस्सा और पानी अलग हो जाते हैं. इसके बाद ठोस हिस्से को कपड़े से छान लिया जाता है. तैयार रिकोटा मुलायम और मलाईदार होता है, जिसे पास्ता, मिठाई या दूसरी डिश में इस्तेमाल किया जा सकता है.

क्रीम चीज भी बना सकते हैं घर पर

अगर आपको मुलायम और आसानी से फैलने वालाचीजपसंद है, तो घर पर क्रीम चीज बनाने की कोशिश कर सकते हैं. इसके लिए फुल क्रीम दूध और मलाई की जरूरत होगी. दूध को हल्का गर्म करके उसमें नींबू का रस या सिरका मिलाएं. जब दूध फट जाए, तो ठोस हिस्से को छान लें. इसके बाद इसमें थोड़ा नमक मिलाकर अच्छी तरह फेंटें. इससे इसका मिश्रण मुलायम और आसानी से फैलने लायक हो जाएगा. इसे ब्रेड या दूसरे खाने के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है.


How To Make Cheese At Home: घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत

मोजरेला चीज बनाने के लिए चाहिए ये सामान

मोजरेला चीज बनाना पनीर या रिकोटा की तुलना में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही सामान और तरीके से इसे घर पर भी बनाया जा सकता है. इसके लिए दूध, साइट्रिक एसिड और रेनट की जरूरत होती है. दूध को तैयार करने के बाद इसे जमाने के लिए जरूरी सामग्री मिलाई जाती है. फिर बने हुए ठोस हिस्से को काटकर गर्म किया जाता है और खींचकर उसका खास लचीला रूप तैयार किया जाता है. मोजरेला की पहचान ही उसका खिंचाव और नरम बनावट है.

दही से बनाएं लेबनेह

लेबनेह मध्य-पूर्व में खाया जाने वाला एक गाढ़ा और मुलायम चीज है. इसे बनाने का तरीका काफी आसान है. इसके लिए दही को कपड़े में बांधकर रातभर लटका दें या किसी बर्तन के ऊपर रखकर उसका अतिरिक्त पानी निकलने दें. सुबह तक दही काफी गाढ़ा हो जाएगा और आपको मुलायम, हल्का खट्टाचीजजैसा मिश्रण मिल जाएगा. इसे ब्रेड पर लगाया जा सकता है या अलग-अलग तरह की डिप में इस्तेमाल किया जा सकता है.

क्रीम वाला कॉटेज चीज

कॉटेजचीजभी घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है. इसके लिए दूध में नींबू का रस या सिरका डालकर पहले दूध को फाड़ें. इसके बाद ठोस हिस्से को छानकर पानी अलग कर दें. अब इसमें थोड़ा क्रीम और नमक मिलाएं. इससे तैयारचीजका स्वाद हल्का खट्टा और बनावट मलाईदार हो सकती है. इसे सलाद के साथ या सीधे भी खाया जा सकता है.

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पुराने तरीके से तैयार होने वाले चीज

अगर आपचीजबनाने के थोड़े मुश्किल तरीकों को आजमाना चाहते हैं, तो लंबे समय तक पकाकर तैयार किए जाने वालेचीजभी बनाए जा सकते हैं. इनमें चेवर और चेडर जैसी किस्में शामिल हैं. हालांकि इन्हें बनाने के लिए सामान्य घरेलू चीजों से ज्यादा सामान की जरूरत पड़ती है. ऐसे चीज के लिए खास जीवाणु संवर्धन, रेनट और सही तापमान जैसी परिस्थितियों की जरूरत होती है.चीजको लंबे समय तक पकने और स्वाद विकसित करने के लिए धैर्य भी रखना पड़ता है. इसलिए पहली बारचीजबना रहे हैं तो ऐसी किस्मों से शुरुआत करने के बजाय आसान विकल्प चुनना बेहतर रहेगा.

चीज बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

घर परचीजबनाते समय सबसे पहले दूध की क्वालिटी पर ध्यान दें. ताजा और फुल क्रीम दूध इस्तेमाल करने से बेहतर परिणाम मिल सकता है. जिस बर्तन, कपड़े और दूसरे सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह साफ रखें. दूध से बनी चीजों में साफ-सफाई का खास महत्व होता है. दूध को फाड़ने के लिए नींबू का रस, सिरका या साइट्रिक एसिड जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है. 

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 18 Sep 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
Cheese Homemade Cheese Cheese Making Recipe
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