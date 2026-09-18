Easy Homemade Mozzarella Cheese Recipe: बाजार से चीज खरीदना तो आसान है, लेकिन क्या आपने कभी इसे घर पर बनाने की कोशिश की है? अगर आपको लगता है कि घर परचीजबनाना बहुत मुश्किल काम है, तो ऐसा नहीं है. दूध और कुछ आसान चीजों की मदद से घर पर अलग-अलग तरह का ताजाचीजतैयार किया जा सकता है. कुछ चीज बनाने के लिए सिर्फ दूध और नींबू या सिरके जैसी चीजों की जरूरत होती है, जबकि कुछ किस्मों के लिए थोड़े ज्यादा सामान और खास तरीके की जरूरत पड़ती है.

घर पर चीज बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी पसंद के हिसाब से इसका स्वाद और बनावट रख सकते हैं. हालांकि,चीज बनाते समय साफ-सफाई का खास ध्यान रखना जरूरी है, ताकि दूध से बनी चीज जल्दी खराब न हो. अगर पहली बारचीजबना रहे हैं, तो शुरुआत किसी आसान तरीके से करना बेहतर रहेगा.

घर पर बनाएं पनीर

पनीर चीज बनाने के सबसे आसान तरीकों में से एक है. इसे तैयार करने के लिए आपको दूध और दूध को फाड़ने के लिए नींबू का रस या सिरका चाहिए. सबसे पहले दूध को गर्म करें और फिर उसमें थोड़ा-थोड़ा करके नींबू का रस या सिरका डालें. दूध के फटने के बाद उसका ठोस हिस्सा अलग हो जाएगा और पानी अलग दिखाई देने लगेगा. अब इसे मलमल के कपड़े से छान लें. अतिरिक्त पानी निकलने के बाद कपड़े को बांधकर कुछ घंटों के लिए दबाकर रखें. इससे पनीर जम जाएगा और आप इसे अपनी पसंद के आकार में काटकर इस्तेमाल कर सकते हैं.





घर पर बनाएं रिकोटा

रिकोटा बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ती. इसके लिए दूध, नींबू का रस या सिरका और थोड़ा नमक पर्याप्त हो सकता है. दूध को गर्म करने के बाद उसमें अम्लीय चीज मिलाने से दूध का ठोस हिस्सा और पानी अलग हो जाते हैं. इसके बाद ठोस हिस्से को कपड़े से छान लिया जाता है. तैयार रिकोटा मुलायम और मलाईदार होता है, जिसे पास्ता, मिठाई या दूसरी डिश में इस्तेमाल किया जा सकता है.

क्रीम चीज भी बना सकते हैं घर पर

अगर आपको मुलायम और आसानी से फैलने वालाचीजपसंद है, तो घर पर क्रीम चीज बनाने की कोशिश कर सकते हैं. इसके लिए फुल क्रीम दूध और मलाई की जरूरत होगी. दूध को हल्का गर्म करके उसमें नींबू का रस या सिरका मिलाएं. जब दूध फट जाए, तो ठोस हिस्से को छान लें. इसके बाद इसमें थोड़ा नमक मिलाकर अच्छी तरह फेंटें. इससे इसका मिश्रण मुलायम और आसानी से फैलने लायक हो जाएगा. इसे ब्रेड या दूसरे खाने के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है.





मोजरेला चीज बनाने के लिए चाहिए ये सामान

मोजरेला चीज बनाना पनीर या रिकोटा की तुलना में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही सामान और तरीके से इसे घर पर भी बनाया जा सकता है. इसके लिए दूध, साइट्रिक एसिड और रेनट की जरूरत होती है. दूध को तैयार करने के बाद इसे जमाने के लिए जरूरी सामग्री मिलाई जाती है. फिर बने हुए ठोस हिस्से को काटकर गर्म किया जाता है और खींचकर उसका खास लचीला रूप तैयार किया जाता है. मोजरेला की पहचान ही उसका खिंचाव और नरम बनावट है.

दही से बनाएं लेबनेह

लेबनेह मध्य-पूर्व में खाया जाने वाला एक गाढ़ा और मुलायम चीज है. इसे बनाने का तरीका काफी आसान है. इसके लिए दही को कपड़े में बांधकर रातभर लटका दें या किसी बर्तन के ऊपर रखकर उसका अतिरिक्त पानी निकलने दें. सुबह तक दही काफी गाढ़ा हो जाएगा और आपको मुलायम, हल्का खट्टाचीजजैसा मिश्रण मिल जाएगा. इसे ब्रेड पर लगाया जा सकता है या अलग-अलग तरह की डिप में इस्तेमाल किया जा सकता है.

क्रीम वाला कॉटेज चीज

कॉटेजचीजभी घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है. इसके लिए दूध में नींबू का रस या सिरका डालकर पहले दूध को फाड़ें. इसके बाद ठोस हिस्से को छानकर पानी अलग कर दें. अब इसमें थोड़ा क्रीम और नमक मिलाएं. इससे तैयारचीजका स्वाद हल्का खट्टा और बनावट मलाईदार हो सकती है. इसे सलाद के साथ या सीधे भी खाया जा सकता है.

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पुराने तरीके से तैयार होने वाले चीज

अगर आपचीजबनाने के थोड़े मुश्किल तरीकों को आजमाना चाहते हैं, तो लंबे समय तक पकाकर तैयार किए जाने वालेचीजभी बनाए जा सकते हैं. इनमें चेवर और चेडर जैसी किस्में शामिल हैं. हालांकि इन्हें बनाने के लिए सामान्य घरेलू चीजों से ज्यादा सामान की जरूरत पड़ती है. ऐसे चीज के लिए खास जीवाणु संवर्धन, रेनट और सही तापमान जैसी परिस्थितियों की जरूरत होती है.चीजको लंबे समय तक पकने और स्वाद विकसित करने के लिए धैर्य भी रखना पड़ता है. इसलिए पहली बारचीजबना रहे हैं तो ऐसी किस्मों से शुरुआत करने के बजाय आसान विकल्प चुनना बेहतर रहेगा.

चीज बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

घर परचीजबनाते समय सबसे पहले दूध की क्वालिटी पर ध्यान दें. ताजा और फुल क्रीम दूध इस्तेमाल करने से बेहतर परिणाम मिल सकता है. जिस बर्तन, कपड़े और दूसरे सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह साफ रखें. दूध से बनी चीजों में साफ-सफाई का खास महत्व होता है. दूध को फाड़ने के लिए नींबू का रस, सिरका या साइट्रिक एसिड जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है.

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