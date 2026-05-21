हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगCockroach Janta Party Viral Agenda: कॉकरोच जनता पार्टी का घोषणा पत्र वायरल, वूमन रिजर्वेशन से लेकर दलबदल तक पर कानून!

Cockroach Janta Party Viral Agenda: कॉकरोच जनता पार्टी का घोषणा पत्र वायरल, वूमन रिजर्वेशन से लेकर दलबदल तक पर कानून!

Cockroach Janta Party Viral Agenda: इस ट्रेंड ने इंटरनेट पर मीम्स, बहस और राजनीतिक चर्चाओं का नया दौर शुरू कर दिया है. वायरल पोस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी का 5 पॉइंट का एजेंडा भी शेयर किया गया है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 21 May 2026 06:27 PM (IST)
Preferred Sources

Cockroach Janta Party Viral Agenda: सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार पत्रकार, युवाओं और एक्टिविस्ट को कॉकरोच कहने का बयान तेजी से वायरल हो गया. इसके बाद सोशल मीडिया पर इन दिनों काकरोच जनता पार्टी का ट्रेंड भी तेजी से वायरल हो रहा है. इस ट्रेंड ने इंटरनेट पर मीम्स, बहस और राजनीतिक चर्चाओं का नया दौर शुरू कर दिया है.

वायरल पोस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी का 5 पॉइंट का एजेंडा भी शेयर किया गया है, जिसमें जजों की पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग से लेकर महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण और दल-बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल के बैन जैसी बातें शामिल है. सोशल मीडिया यूजर्स इस एजेंडे को लेकर अलग-अलग रिएक्शन भी देते नजर आ रहे हैं. कोई इसे 2026 की डिजिटल क्रांति बता रहा है, तो कोई इसे सिर्फ दो दिन का ट्रेंड कह रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cockroach Janta Party (@cockroachjantaparty)

वायरल हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का एजेंडा

  1. सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी का पांच सूत्रीय एजेंडा लिखा गया है. इसमें कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद किसी चीफ जस्टिस को राज्यसभा सीट नहीं दी जानी चाहिए. सोशल मीडिया पर इस बिंदु को लेकर काफी बहस देखने को मिली.
  2. वहीं दूसरे बिंदु में कहा गया है कि अगर किसी नागरिक का वैध वोट हटाया गया तो चुनाव आयोग के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. इसे माय वोट, माय राइट नाम दिया गया है.
  3. तीसरी एजेंडे में संसद, विधानसभा और कैबिनेट में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई. कुछ यूजर्स ने इसका समर्थन किया, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि आरक्षण मेरिट के आधार पर होना चाहिए.
  4. चौथे पॉइंट में बड़े मीडिया हाउस और कथित गोदी मीडिया को लेकर सख्त बयान दिया गया है. पोस्ट में कहा गया कि मीडिया पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए.
  5. पांचवें एजेंडे में कहा गया कि जो विधायक या सांसद पार्टी बदलते हैं, उन्हें 20 साल तक चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद संभालने से रोका जाए. इस पॉइंट पर भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई.

ये भी पढ़ें-Pakistan Viral Video: पाकिस्तान में तीन साल बिताकर आई भारतीय महिला, बताई वहां की चौंकाने वाली सच्चाई

सोशल मीडिया पर आए यूजर्स के जमकर रिएक्शन

यह पोस्ट वायरल होने पर यूजर्स लगातार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा यह सिस्टम बदलने की शुरुआत हो सकती है. दूसरे ने कहा खाली दो दिन का ट्रेंड है, फिर सब भूल जाएंगे. एक और यूजर ने कमेंट किया नो रिलिजन प्रोपेगेंडा सिर्फ डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कॉकरोच जनता पार्टी नहीं यह इंटरनेट की नई क्रांति है. कई लोगों ने इस वायरल एजेंडे में अपने सुझाव भी जोड़ दिए. किसी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की तो किसी ने कहा कि सभी परीक्षाओं में बराबर कट ऑफ होनी चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स ने नेताओं के लिए ग्रेजुएशन जरूरी करने की बात भी कही. इसके अलावा कई यूजर्स ने कहा कि कोई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए. तो किसी ने यहां तक कहा कि कोई रिलीजियस प्रोपेगेंडा भी राजनीति में नहीं होना चाहिए.

ये भी पढ़ें-Cockroach Janta Party Viral Video: 'कॉकरोच जनता पार्टी' का अनोखा प्रदर्शन, दिल्ली में कॉकरोच बनकर युवाओं ने साफ की यमुना; वीडियो वायरल

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 21 May 2026 06:27 PM (IST)
Tags :
Viral News Cockroach Cockroach Janta Party
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Cockroach Janta Party Viral Agenda: कॉकरोच जनता पार्टी का घोषणा पत्र वायरल, वूमन रिजर्वेशन से लेकर दलबदल तक पर कानून!
कॉकरोच जनता पार्टी का घोषणा पत्र वायरल, वूमन रिजर्वेशन से लेकर दलबदल तक पर कानून!
ट्रेंडिंग
Cockroach Janta Party Viral Video: 'कॉकरोच जनता पार्टी' का अनोखा प्रदर्शन, दिल्ली में कॉकरोच बनकर युवाओं ने साफ की यमुना; वीडियो वायरल
'कॉकरोच जनता पार्टी' का अनोखा प्रदर्शन, दिल्ली में कॉकरोच बनकर युवाओं ने साफ की यमुना; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Brave Girl Injection Viral Video: हमसे तो नहीं होता…बिना डरे इंजेक्शन लगवाती बच्ची का वीडियो वायरल, यूजर्स के मजेदार रिएक्शन
हमसे तो नहीं होता…बिना डरे इंजेक्शन लगवाती बच्ची का वीडियो वायरल, यूजर्स के मजेदार रिएक्शन
ट्रेंडिंग
चाय या कॉफी नहीं बल्कि पेट्रोल पीती है ये लड़की, ना मिले तो घबराने लगता है दिल?
चाय या कॉफी नहीं बल्कि पेट्रोल पीती है ये लड़की, ना मिले तो घबराने लगता है दिल?
Advertisement

वीडियोज

भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका पर Piyush Goyal ने दिया बयान | International Relations
Twisha Sharma Case: ट्विशा मौत केस में बड़ा खुलासा | Breaking News | Justice For Twisha
Twisha Sharma Case: ट्विशा की मौत का सच क्या? | Breaking News | Justice For Twisha |
Humayun Kabir Cow Sacrifice Statement: बंगाल की सियासत में नया विवाद खड़ा | Breaking |
Twisha Sharma Case: आखिर क्या हुआ था? ट्विशा केस के 7 बड़े सवाल | Breaking | Justice For Twisha |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के ट्रेड मार्क की छिड़ी जंग, सरकार के पास लगाई गई गुहार
कॉकरोच जनता पार्टी के ट्रेड मार्क की छिड़ी जंग, सरकार के पास लगाई गई गुहार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Cockroach Janata Party को यूपी चुनाव 2027 के लिए मिला पहला प्रत्याशी! इस मुस्लिम नेता ने किया इलेक्शन लड़ने का ऐलान
Cockroach Janata Party को UP के लिए मिला प्रत्याशी! मुस्लिम नेता ने किया इलेक्शन लड़ने का ऐलान
चुनाव 2026
फाल्टा सीट पर दोपहर 3 बजे तक 74.1% मतदान, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा का दावा- एक से डेढ़ लाख वोटों से जीत करूंगा दर्ज
फाल्टा सीट पर दोपहर 3 बजे तक 74.1% मतदान, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा का दावा- एक से डेढ़ लाख वोटों से जीत करूंगा दर्ज
आईपीएल 2026
IPL 2026 के बाद ये पांच क्रिकेटर ले सकते हैं संन्यास, नंबर-3 पर चौंकाने वाला नाम
IPL 2026 के बाद ये पांच क्रिकेटर ले सकते हैं संन्यास, नंबर-3 पर चौंकाने वाला नाम
टेलीविजन
करण कुंद्रा को तेजस्वी प्रकाश ने किया डिफेंड, एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर को चीट करने की अफवाहों पर कहा ये
करण कुंद्रा को तेजस्वी प्रकाश ने किया डिफेंड, एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर को चीट करने की अफवाहों पर कहा ये
इंडिया
CBI का IDFC फर्स्ट बैंक के खिलाफ गबन मामले में एक्शन, पहली चार्जशीट की दाखिल
CBI का IDFC फर्स्ट बैंक के खिलाफ गबन मामले में एक्शन, पहली चार्जशीट की दाखिल
इंडिया
'आग से मत खेलो, कुर्बानी तो होगी, गाय, बकरे...', CM शुभेंदु को हुमायूं कबीर ने दी चेतावनी
'आग से मत खेलो, कुर्बानी तो होगी, गाय, बकरे...', CM शुभेंदु को हुमायूं कबीर ने दी चेतावनी
इंडिया
Explained: इंस्टाग्राम पर 15.1 मिलियन फॉलोअर्स, X पर धमाकेदार वापसी! आखिर क्या है मजाक में बनी कॉकरोच जनता पार्टी?
इंस्टाग्राम पर 15.1 मिलियन फॉलोअर्स, X पर धमाकेदार वापसी! कैसे मजाक में बनी कॉकरोच जनता पार्टी?
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget