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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगCockroach Janta Party Viral Video: 'कॉकरोच जनता पार्टी' का अनोखा प्रदर्शन, दिल्ली में कॉकरोच बनकर युवाओं ने साफ की यमुना; वीडियो वायरल

Cockroach Janta Party Viral Video: 'कॉकरोच जनता पार्टी' का अनोखा प्रदर्शन, दिल्ली में कॉकरोच बनकर युवाओं ने साफ की यमुना; वीडियो वायरल

Cockroach Janta Party Viral Video: वीडियो में देखा जा सकता है कि कई युवा कॉकरोच की कॉस्ट्यूम पहनकर कालिंदी कुंज घाट पर सफाई कर रहे हैं. उनके हाथों में झाड़ू, कूड़े के बैग और पोस्टर नजर आ रहे हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 21 May 2026 04:05 PM (IST)
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Cockroach Janta Party Viral Video: दिल्ली में यमुना किनारे उस वक्त लोगों की भीड़ जुट गई जब कुछ युवा कॉकरोच की ड्रेस बनाकर नदी किनारे सफाई करते नजर आए. किसी के सिर पर काकरोच जैसा एंटीना था तो किसी ने अपने गले में 'मैं कॉकरोच हूं' का पोस्टर टांग रखा था. पहले लोगों को लगा कि शायद कोई फनी एक्ट चल रहा है, लेकिन जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसके पीछे की असली वजह सामने आई.

यह पूरा प्रदर्शन हाल ही में सीजेआई की ओर से दिए गए उस बयान के विरोध में किया गया, जिसमें कुछ बेरोजगार युवाओं, पत्रकारों और एक्टिविस्ट को कथित तौर पर कॉकरोच कहा गया था. अब युवाओं ने इस शब्द को व्यंग बनाकर विरोध का नया तरीका निकाल लिया. यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे सबसे क्रिएटिव टेस्ट बता रहे हैं. 

कॉकरोच बनकर यमुना साफ करने उतरे युवा 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो में देखा जा सकता है कि कई युवा कॉकरोच की कॉस्ट्यूम पहनकर कालिंदी कुंज घाट पर सफाई अभियान चला रहे हैं. उनके हाथों में झाड़ू, कूड़े के बैग और पोस्टर नजर आ रहे हैं. कुछ पोस्ट पर 'मैं कॉकरोच हूं' लिखा हुआ है. वीडियो में युवा यमुना किनारे से प्लास्टिक और कचरा उठाते दिख रहे हैं. इस दौरान वहां मौजूद लोग भी उन्हें देखकर हैरान रह गए. 

सीजेआई के बयान के बाद शुरू हुआ विरोध 

बताया जा रहा है कि यह प्रदर्शन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की ओर से एक सुनवाई के दौरान दिए गए कथित बयान के विरोध में किया गया. सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि बेरोजगार, पत्रकार और युवा एक्टिविस्ट को कॉकरोच कहा गया था, जिसके बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई. हालांकि बाद में सफाई देते हुए सीजेआई ने कहा था कि यह टिप्पणी सभी युवाओं के लिए नहीं थी. इसके बाद भी सोशल मीडिया पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' बन गई और इससे जुड़े मीम्स और पोस्टर वायरल हो रहे हैं. 

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इंटरनेट पर छाया कॉकरोच प्रोटेस्ट 

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया लोगों ने इसे जमकर शेयर करना शुरू कर दिया. कई यूजर्स ने कहा कि विरोध का ऐसा तरीका उन्होंने पहली बार देखा. कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि जिन्हें कॉकरोच कहा गया वहीं लोग यमुना साफ कर रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे सिस्टम पर तंज बताया. एक यूजर ने लिखा कॉकरोच नहीं यह असली अर्थ वॉरियर्स है. दूसरे यूजर ने कहा इतना क्रिएटिव विरोध पहली बार देखा. वही एक यूजर ने लिखा भारत में विरोध प्रदर्शन भी अब मीम कल्चर बन चुका है. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि विरोध का यह तरीका बिना हिंसा के भी बड़ा संदेश दे रहा है, जबकि कुछ लोग इसे तो सिर्फ सोशल मीडिया स्टंट बता रहे हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 21 May 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
Cockroach Yamuna Cleaning Cockroach Janta Party Cockroach Protest
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