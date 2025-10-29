Video: मौत का गोला! ग्लोब ऑफ डेथ में घूम रहा था बाइकर, लगी भयंकर आग, सामने आया खौफनाक वीडियो

Viral Stunt Video: सोशल मीडिया पर एक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, यहां सर्कस में एक शो के दौरान भयानक हादसा हो गया. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्लोब ऑफ डेथ नाम के स्टंट के दौरान आग लग गई. आग लगने के कारण दर्शकों और कलाकारों में अफरा-तफरी मच गई. वीडियो में हादसा बेहद ही खतरनाक दिखाई दे रहा है.

ग्लोब में आग की लपटें अचानक उठी

बता दें कि घटना सर्कस के दौरान हुई, जहां ग्लोब ऑफ डेथ नामक स्टंट के दौरान आग लग गई. इस स्टंट में मोटरसाइकिल सवार एक गोलाकार जालीदार ढांचा के अंदर तेज स्पीड से चक्कर लगाते हैं, जो दर्शकों के लिए एक अनोखा अनुभव होता है.

हालांकि, इस बार चीजें खबर हो गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार ग्लोब के अंदर सुरक्षित तरीके से परफॉर्म कर रहे थे. सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा है. लोगों को ये स्टंट देखने में बड़ा मजा आ रहा है. लोग इसकी वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन अचानक ही ग्लोब के अंदर आग की लपटें उठने लगती है.

समय रहते आग को बुझाया गया

वीडियो में देख सकते हैं कि आग की लपटें धीरे-धीरे पूरे ग्लोब में फैल गई. इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच जाती है. लोग आग को देखकर डरने लगते हैं. कुछ लोग तो सीधा भागने की कोशिश करने लगते हैं.

लेकिन समय रहते कुछ लोगों ने आग बुझाने के यंत्र ( Fire Extinguisher) की मदद से तुरंत आग को बुझाया, जिसके चलते स्टंट कर रहे सभी परफॉर्मर्स की जान बाल-बाल बच गई और किसी को गंभीर चोटें नहीं आई. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के कई कमेंट्स सामनेआ रहे हैं. लोगों ने स्टंट को खतरनाक और भयावह बताया.