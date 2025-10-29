हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: पहले तोड़ा फोन-फिर जड़े थप्पड़! पार्किंग को लेकर सिपाही-लड़की के बीच खूब कटा बवाल, वीडियो वायरल

Video: पहले तोड़ा फोन-फिर जड़े थप्पड़! पार्किंग को लेकर सिपाही-लड़की के बीच खूब कटा बवाल, वीडियो वायरल

UP News: यूपी के प्रतापगढ़ के मनगढ़ धाम से हैरान करने वाली घटना आई, यहां एक महिला की सिपाही के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई. जिस पर पुलिसकर्मी ने महिला का फोन तोड़ा और उसे थप्पड़ जड़ दिया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 29 Oct 2025 11:23 AM (IST)
Pratapgarh News: पुलिस, समाज का वह अहम हिस्सा है, जो आम जनता की सुरक्षा के लिए हर समय तैनात होता है. लोगों की सुरक्षा करना, अपराधों को रोकना और हर तरफ शांति बनाए रखना ही पुलिस का पहला कर्तव्य है, लेकिन अगर यहीं पुलिस लोगों पर दादागिरी दिखाने लग जाए तो सबसे पहला सवाल यह उठता है कि आखिरकार उनकी सुरक्षा कौन करेगा?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक सिपाही ने एक महिला के साथ मारपीट की और उसका फोन भी तोड़ दिया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.

पहला तोड़ा फोन, फिर मारा थप्पड़

बता दें कि महिला कुंडा थाना के मनगढ़ धाम अपने परिवार के साथ दर्शन करने गई थी. जानकारी के मुताबिक, महिला ने अपनी गाड़ी को नौ पार्किंग जोन में खड़ी की थी. इस बात पर महिला और सिपाही, जिसकी पहचान शिवम समदर्शी के रूप में हुई है.

दोनों के बीच बहस होने लगी और देखते ही देखते दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि सिपाही ने महिला का फोन तोड़ दिया और उसके बाद महिला को जोरदार थप्पड़ मारा. वीडियो में महिला बार-बार कहती हैं कि सिपाही ने मेरा फोन तोड़ दिया. आस-पास काफी सारे लोगों की भीड़ नजर आ रही है. कई लोग इस घटना का वीडियो बना रहे हैं.

SP ने मामले में जांच के आदेश दिए

वीडियो को लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया और लोगों ने सिपाही की कड़ी निंदा भी की. कई यूजर्स ने सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है.

खुलेआम सिपाही ने सारी हदें पार कर दी. महिला रोती रही चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी सिपाही को रोकने की कोशिश नहीं की. हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद सपी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं.

Published at : 29 Oct 2025 11:23 AM (IST)
