आसपास बैठी थीं महिलाएं, चलती ट्रेन में 'गंदी बात' करने लगा शख्स

Train Viral Video: ट्रेन और रेलवे से जुड़े वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, लेकिन जब इनमें महिलाओं से जुड़ी कोई घटना होती है तो लोगों का ध्यान तेजी से उस ओर जाता है. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स चलती ट्रेन के अंदर बेहद अश्लील हरकत करता नजर आ रहा है. वीडियो में वह ट्रेन के फर्श पर लेटा हुआ दिखाई देता है और आसपास महिलाएं बैठी होने के बाद भी अपनी हरकत जारी रखता है. इस दौरान कोई झिझक या संकोच दिखाए बिना वह काफी देर तक ऐसा करता नजर आता है, जिसे देखकर वीडियो देखने वाले लोग भी हैरान और नाराज हो रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस पर नाराजगी जताई और कई तरह के कमेंट किए.

चलती ट्रेन में 'गंदी बात' करने लगा शख्स

वायरल वीडियो में एक शख्स चलती ट्रेन के अंदर फर्श पर पेट के बल लेटा हुआ दिखाई देता है. उसके आसपास ट्रेन की सीटों पर कई महिलाएं बैठी नजर आती हैं. वीडियो की शुरुआत में शख्स फर्श पर लेटा रहता है और इसी दौरान अश्लील हरकत करता हुआ दिखाई देता है. कैमरा धीरे-धीरे उसकी तरफ जाता है और पूरा हरकतें रिकॉर्ड हो जाती हैं.

वीडियो में आसपास बैठी महिलाएं अपनी-अपनी सीटों पर दिखाई देती हैं, जबकि शख्स फर्श पर उसी स्थिति में लेटा रहता है. कुछ समय तक वह अपनी हरकत जारी रखता है और वीडियो बनाने वाला व्यक्ति कैमरे में पूरा सीन रिकॉर्ड करता रहता है. चलती ट्रेन के अंदर इस तरह का मामला सामने आने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गया.

What's gotten into this guy? Bro needs to understand that there are actual people on this train. Do you seriously switch off your brain before pulling such shameless stunts? 🤦‍♂️😂 pic.twitter.com/7ra1qN64bA — Gaurav (@Gaurav_HRX) August 12, 2026

वीडियो में लगातार जारी रही हरकत

वीडियो आगे बढ़ने पर भी शख्स फर्श पर लेटा हुआ ही दिखाई देता है. वह अपनी हरकत जारी रखता है. वीडियो में किसी तरह की बातचीत या किसी तरह की कोई कार्रवाई साफ रूप से दिखाई नहीं देती है, कैमरा लगातार शख्स की तरफ ही केंद्रित रहता है. वीडियो के आखिर तक शख्स उसी जगह पर दिखाई देता है और उसके बाद वीडियो खत्म हो जाता है. इस दौरान आसपास बैठी महिलाओं की मौजूदगी भी लगातार नजर आती है, जिसकी वजह से यह वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच रहा है.

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भड़के यूजर्स

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई यूजर्स ने शख्स की हरकत पर नाराजगी जताई और सवाल उठाया कि वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति उसे रोकने या रेलवे पुलिस को सूचना देने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा था. वहीं कुछ अन्य यूजर्स ने नाराजगी जताते हुए गुस्से वाले इमोजी शेयर किए. कुछ यूजर्स ने इसे देखकर हैरानी जताई और पूछा कि आखिर ट्रेन में ऐसा कैसे हो सकता है.

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